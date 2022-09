Opposée à l’Ukraine pour la première place du groupe C, la Grèce a pu compter sur un immense Giannis Antetokounmpo pour l’emporter. Une nouvelle performance XXL de la star des Bucks qui roule toujours plus sur cet EuroBasket 2022.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Giannis Antetokounmpo et la Grèce. Déjà ultra dominant lors de ses deux premiers matchs dans le tournoi, l’ailier-fort de la sélection hellène avait pourtant déclaré forfait pour la rencontre de la veille contre la Grande-Bretagne à cause d’une gêne au genou. Plus de peur que de mal pour le Greek Freak, en tenue et titulaire pour ce match important contre l’Ukraine. Coleaders du Groupe C avec la Grèce, invaincus et déjà qualifiés pour les huitième de finale, les coéquipiers d’Alex Len sont pour le moment la belle surprise de cette compétition. Suffisant pour mettre des bâtons dans les roues de Giannis et ses copains ? Difficile de mettre une pièce dessus, d’autant que le célèbre numéro 34 semble bien en jambes d’entrée de jeu. Les pénétrations s’enchaînent, la défense ukrainienne ne peut que constater les dégâts. Pourtant, les hommes de l’Est parviennent à rester à proximité et prennent même les rênes du match avant la pause grâce au tandem Sanon-Mykhaïliouk. Si Giannis brille (il est déjà en 18/6), derrière lui c’est un peu le désert.

Peut-on assister à un nouvel upset dans ce tournoi ? C’est non nous dit le Greek Freak. La mi-temps a fait du bien aux Grecs, qui reviennent le couteau entre les dents. Longtemps cloué sur le banc à cause des fautes, Tyler Dorsey se libère totalement à la reprise pour seconder un Giannis qui a définitivement activé le mode injouable. Le choix semble simple pour les Ukrainiens : se prendre un panier ou envoyer la star sur la ligne. Antetokounmpo en mode rouleau-compresseur, les lieutenants qui répondent enfin, la défense grecque qui serre bien les rangs, c’est trop pour l’Ukraine, beaucoup trop. Le troisième quart-temps tourne à la démonstration (32-11) et au moment d’attaquer le money time, les jeux sont (presque) faits. Après quelques minutes de repos bien méritées, Giannis revient finir sa nouvelle entreprise de démolition pour boucler le match sans stress. La masterclass est totale : 41 points, 9 rebonds, 13/18 au tir et un très propre 15/18 aux lancers en seulement… 27 minutes. Personne n’avait scoré autant dans un match de l’EuroBasket depuis Dirk Nowitzki en 2001 ! Un nouveau show qui a dû sembler familier à Khris Middleton, présent à Milan et tout sourire en tribunes au moment où des chants de MVP venaient célébrer son coéquipier aux Bucks. L’Ukraine pensait conquérir l’Olympe, l’Ukraine n’a pas démérité mais la marche était trop haute face à un Greek Freak plus impressionnant que jamais.

Giannis Antetokounmpo semble jouer avec des enfants depuis le début de cet EuroBasket 2022. Troisième match pour l’intérieur hellène, troisième démonstration, les prochains adversaires de la Grèce peuvent trembler.