La course vers l’EuroBasket 2025 est officiellement lancée depuis jeudi soir. 32 matchs ont déjà été joués, et si le mode de qualif (voir plus bas) permet aux meilleures nations de dormir tranquille, plusieurs énormes surprises ont néanmoins rythmé cette première “fenêtre”. On débriefe ?

L’EuroBasket 2025 aura lieu en Finlande, en Lettonie, à Chypre et en Pologne. Pour se qualifier ? Six matchs à jouer. deux l’ont déjà été et on va y venir, et les quatre autres se joueront en novembre et février prochain. Huit poules de quatre nations, les trois premières de chaque poule sont qualifiées, et en ce qui concerne les groupes dans lesquels évoluent les quatre pays hôtes, seules les deux meilleures “autres” nations se qualifient. Simple comme un triple-double de Jokic ou Sabonis.

Ce week-end avaient donc lieu aux quatre coins de l’Europe les premiers matchs de qualif, et globalement les favoris ont tenu leur rang… PAS DU TOUT !

Pas du tout car, à la surprise générale, les Allemands ont perdu face à la Bulgarie, la Lituanie a été battue par l’Estonie, et, surtout, les Espagnols ont été défaits par deux fois (!), à domicile contre la Lettonie et en Belgique. On le disait un peu plus haut, aucune crainte pour la Roja qui devrait rectifier le tir et qui ne finira pas dernière de sa poule, mais pour le moral on a connu mieux, notamment pour un Ricky Rubio qui retrouvait la sélection à cette occasion.

Le moral ? Il va très bien pour l’Estonie, la France, la Grèce, la Serbie, la Belgique, la Lettonie (23-3 depuis 2021 !), la Slovénie et l’Italie, car ces huit équipes sont celles qui affichent aujourd’hui un bilan de 2-0 après cette première fenêtre. Big up également aux Danois, aux Islandais ou aux Portugais, tous au centre de nos intérêts ce week-end, la magie des fenêtres FIBA qui nous offrent parfois de belles histoires. Et si c’est le seul moyen de voir les Espagnols perdre de temps en temps, que demande le peuple.

Rendez-vous en novembre !