Bronny James a récemment été déclassé de la Mock Draft 2024 d’ESPN puis placé dans celle de 2025. L’occasion pour LeBron James de pousser un coup de gueule concernant la pression mise par les médias sur son fils et les jeunes joueurs en général.

Bronny James sera-t-il en NBA dès la saison 2024-25 ? C’est une question qui semble bien compliquée à répondre. Un temps projeté dans le Top 10 de la promotion 2024, le guard est désormais loin d’être assuré d’entendre son nom dans la bouche d’Adam Silver (ou Mark Tatum pour le second tour) en juin prochain. Longtemps sur la touche pour récupérer de ses problèmes de santé, Bronny James n’enflamme pas les foules depuis son retour à la compétition. Ses stats sont faiblardes, dans une équipe pas forcément impressionnante non plus. Pas de quoi faire saliver les scouts et les GM en prévision de la prochaine Draft.

Dans ces conditions, certains se demandent même si le rejeton du King n’aurait pas besoin d’une deuxième année en NCAA pour progresser avant de tenter sa chance dans la Ligue. ESPN a déjà pris les devants en le retirant de sa Mock Draft 2024 pour le placer au second tour de celle de 2025.

Un move visiblement pas passé inaperçu du côté de la famille James. LeBron a donc pris la parole sur ses réseaux (le post a ensuite été supprimé) pour critiquer ces simulations de Draft et demander un peu plus de calme autour de son rejeton, afin qu’il puisse jouer avec moins de pression sur les épaules.

“Les gens peuvent-ils s’il vous plaît laisser le gamin être un gamin et profiter du basket-ball universitaire ? Le travail et les résultats finiront par parler d’eux-mêmes, peu importe ce qu’il décidera de faire. Si vous ne le savez pas, il se moque de ce que disent les Mock Drafts, il travaille, c’est tout ! C’est mérité, ce n’est pas donné ! “Et à tous les autres jeunes qui s’efforcent de devenir grands, gardez la tête baissée, les œillères sur les yeux et continuez à travailler. Ces simulations n’ont aucune importance ! Je vous le promets ! Seul le TRAVAIL COMPTE ! Parlons de VRAI BASKETBALL !”

Une prise de parole forte de LBJ, qui assurait pourtant en janvier que son fils avait déjà le niveau pour jouer aux Lakers.. Peut-être voit-il désormais que Bronny a du mal à gérer la pression entourant son futur. Entre le fait d’être le fils du King et le fait que les médias annoncent depuis de longs mois déjà une coopération entre BronBron et Bronny à son arrivée en NBA, cela fait beaucoup à supporter pour les épaules d’un gamin de même pas 20 piges..

Source texte : ESPN / LeBron James