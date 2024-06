LeBron James, Bronny James, et les duos père – fils dans l’histoire du sport

Cette nuit, avec la draft de Bronny James aux Lakers, le premier duo père – fils de l’histoire de la NBA a vu le jour. LeBron James et Bronny sont désormais coéquipiers et vont pouvoir jouer ensemble la saison prochaine en NBA. Un daron et son fiston sous le même maillot, est-ce qu’on a déjà vu ça dans d’autres sports ?

On est en territoire inconnu.

C’est déjà arrivé dans d’autres sports ?

LeBron et Bronny vont jouer ensemble.

Je sais pas si on se rend compte.

Même si c’est rare, la réponse est oui. Voici les différents cas où on a vu un père et son fils en tant que coéquipiers.

Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. (MLB)

Le 31 août 1990, Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. ont évolué sous le même maillot au sein de l’équipe des Seattle Mariners, dans un match face aux Kansas City Royals. Une grande première dans l’histoire du championnat professionnel américain de baseball (MLB). Le papa avait alors 40 ans, tandis que le fils en avait 20. Pour rendre le moment encore plus magique, les deux ont réussi à frapper la balle l’un après l’autre. D’abord le daron, puis le fiston. Deux semaines plus tard, ils réussiront l’exploit d’enchaîner deux home runs consécutifs. Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. joueront ensemble à Seattle jusqu’en 1991.

Tim Raines Sr. et Tim Raines Jr. (MLB)

Après les Griffey, voici les Raines. Le 4 octobre 2001, Tim Raines Sr. (42 ans) et Tim Raines Jr. (22 ans) ont joué ensemble sous le maillot des Baltimore Orioles. Ils sont ainsi devenus le deuxième duo père – fils dans l’histoire de la MLB à accomplir un tel exploit. Papa Raines et le fiston ont tous les deux évolué en tant que joueurs de champ extérieur. Ils ne resteront néanmoins que peu de temps ensemble à Baltimore, Tim Raines Sr. prenant la direction de Miami pour finir sa carrière en 2002.

HOF member Tim Rained Sr (Right) and his son who was an Oriole for his career Tim Raines Jr (left) pic.twitter.com/6j2PR6VMDR

Ted Nesser et Charlie Nesser (NFL)

Le seul duo père – fils de l’histoire de la NFL (football américain), c’est Ted et Charlie Nesser au début des années 1920. Père Ted était alors joueur-entraîneur chez les Columbus Panhandles, une équipe dans laquelle on retrouvait pas moins de six frères Nesser (les “Nesser Brothers”). Charlie était le fils de Ted et a intégré l’équipe en 1921 alors qu’il avait 18 ans. Ted et Charlie Nesser n’évolueront ensemble que pendant une saison.

Gordie Howe et ses fils Mark et Marty Howe (NHL)

Jouer avec son fils, c’est déjà énorme. Mais jouer avec ses deux fils, c’est encore mieux. C’est ce qu’a fait Gordie Howe avec ses fistons Mark et Marty. Le trio a joué ensemble lors de la saison 1979-80 chez les Hartford Whalers, ancienne franchise NHL basée dans le Connecticut. Le 12 mars 1980, dans un match face aux Detroit Red Wings, Gordie (52 ans) a été titularisé en tant que centre, tandis que Mark (25 ans) et Marty (26 ans) étaient alignés sur les ailes. Un moment historique. Sachez que la triplette avait aussi joué ensemble quelques années auparavant chez les Houston Aeros, en WHA (World Hockey Association, ligue des années 1970).

Andy Farrell et Owen Farrell (rugby)

Seulement 16 ans séparent Andy d’Owen Farrell. Le père Andy a eu Owen très tôt et cette proximité en âge a facilité leur réunion sous les mêmes couleurs. C’était en 2008 dans le club anglais des Saracens. Andy Farrell était alors en fin de carrière tandis que son fils Owen – 16 ans à l’époque – venait tout juste de débarquer. Le duo restera un an ensemble, Andy mettant un terme à sa carrière de joueur en 2009. Les deux se retrouveront néanmoins en tant qu’adversaires en 2020, quand Andy Farrell (sélectionneur de l’Irlande) a coaché contre son fils (joueur de l’équipe d’Angleterre) dans le Tournoi des Six Nations.

Rugby, Andy Farrell (actuel sélectionneur de l’équipe d’Irlande) et son fils Owen Farrell (demi d’ouverture/ centre de l’équipe d’Angleterre (et sacré fdp)) on joué ensemble,

j’ai pas d’autres exemples, mais c’est historique pic.twitter.com/HRmWHvwrtG

Arnor Gudjohnsen et Eidur Gudjohnsen (football)

Arnor Gudjohnsen et Eidur Gudjohnsen n’ont jamais joué ensemble, mais les deux ont porté le maillot de la sélection islandaise dans un même match de football. Nous sommes le 24 avril 1996, et l’Islande affronte l’Estonie dans un match amical. Dans cette rencontre, Arnor – le père alors âgé de 34 ans – laisse sa place à son fils Eidur, 17 ans seulement et qui fait alors ses grands débuts. L’image est exceptionnelle et surtout unique. Néanmoins, elle laisse également des regrets. Le père et le fils Gudjohnsen ne pourront en effet jamais jouer ensemble, Eidur étant victime d’une grosse blessure à la cheville lors des dernières années d’Arnor sur les terrains.

Le 24 avril 1996, le jeune Eidur Gudjohnsen (17 ans) entre en jeu et remplace… son père Arnor (34 ans) pour l'Islande qui affronte l’Estonie lors d’un match amical international. Un cas unique dans l'histoire du football. pic.twitter.com/B2hlnuEKHQ

Rivaldo et Rivaldinho (football)

Légende du football brésilien, Rivaldo a terminé sa carrière sous les couleurs du club brésilien de Mogi Mirim. Un club pas choisi au hasard puisque c’est celui dans lequel se trouvait son fils Rivaldinho. Le duo père – fils a évolué ensemble entre fin 2013 et 2015. Rivaldo avait alors plus de 40 ans tandis que son fiston n’en avait même pas 20. Non seulement les deux ont joué ensemble, mais ils ont même marqué un but dans le même match : le 14 juillet 2015, dans une victoire 3-1 de Mogi Mirim face à Macaé (deuxième division brésilienne), le papa a mis un penalty tandis que le fiston a réalisé un doublé.

