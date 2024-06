Il y a des milliers de statistiques pour montrer la longévité exceptionnelle de LeBron James, mais après la Draft de son fils Bronny hier soir, une frappe encore plus fort que les autres. La comparaison entre les statistiques du King en 2004, année de naissance du nouveau Laker, et cette année 2024.

Tout le monde sait que LeBron James a dominé la NBA pendant plus de 20 ans, mais parfois une piqure de rappel est tout de même importante. Un joueur de NBA a eu les mêmes statistiques pendant deux décennies … c’est complètement dingue. Hier soir, après la Draft de Bronny James, son fils, une comparaison entre son année 2004, date de naissance de son fils, et son cru 2024 est ressortie.

2004 : 27 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne

2024 : 26 points, 7 rebonds et 8 passes de moyenne

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Une comparaison qui prouve que LeBron James était un monstre dès son année sophomore et l’était encore 20 saisons plus tard. Un exploit absolument unique qu’il sera difficile de reproduire. LeBron et Bronny James sont les premiers pères et fils à évoluer ensemble en NBA et si l’héritier a bien sûr du mérite d’être arrivé jusque dans la Grande Ligue, c’est surtout l’exploit du paternel qui permet à cet événement de se réaliser.

De nombreuses blagues ont eu lieu tout au long de la carrière de LeBron James autour du fait qu’il tournait toujours à 27 points, 7 rebonds et 7 passes décisives de moyenne, mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du vrai là-dedans.