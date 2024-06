Le voilà enfin, le Bronny ! Après une première soirée où il n’avait pas été appelé, Bronny James a fini par être convoqué en numéro 55 par les Lakers de Los Angeles, comme c’était pressenti.

C’est la fin du feuilleton Bronny James, et c’est une série de nouvelles interrogations qui se lancent. Quel contrat pour Bronny James ? Quels résultats en Summer League, au camp d’entraînement en en pré-saison ? Quel avenir pour son papa ? Quel rôle dans une équipe des Lakers plus que jamais dans le win now ?

Bronny James a un profil de petit extérieur, avec des penchants d’adresse et de défense qui ressortent. Un bel athlète (il a de qui tenir) mais peu d’expérience et des apparitions limitées en NCAA cette saison, on se doute que Bronny James n’aurait pas forcément été drafté s’il n’y avait pas eu le papa et les Lakers dans l’équation. Mais attention on n’est pas sur du peintre non plus ! Bronny était annoncé en dixième dans les mocks drafts et autres big board en début de saison, ce n’est probablement pas pour rien. Il y a du potentiel à faire valoir !

Après un Draft combine où il a impressionné dans les pourcentages, les capacités physiques et le jeu en général, le statut de Bronny a changé, et le loustic va avoir un coup à jouer. Aux Lakers, D’Angelo Russell n’est plus vraiment en odeur de sainteté. Le meneur ne convainc plus vraiment, il devrait y avoir un peu de mouvement chez les extérieurs. Une opportunité pour Bronny ?

Si les tirs tombent et que la défense est dure, il va y avoir des occasions de se montrer dans l’équipe de J.J. Redick, c’est presque sûr. Il va falloir rester discipliné, prêt à saisir la moindre chance de jouer et répondre présent quand on aura besoin de lui. Bronny a été clair là-dessus : le plus important pour lui, c’était de réussir à intégrer la ligue. Il a réussi à revenir d’un arrêt cardiaque, les challenges il connaît. Maintenant qu’il est là, il va travailler pour atteindre ses objectifs. Et dans la famille, ça on sait le faire. Foi de James !

Bronny James va profiter du mentorship de son papa un peu plus longtemps en intégrant son équipe, aux Lakers. Les sceptiques sont nombreux, Bronny va devoir bosser d’arrache-pieds pour faire ses gammes et potentiellement ses preuves. La quête pour ne plus être “le fils de” va être longue, peut-être même dure, mais elle sera terriblement excitante. C’est parti pour la grande aventure !