C’est absolument extraordinaire et unique dans l’histoire. Un joueur de basket-ball a réussi a avoir une longévité telle qu’il aura la chance de partager les parquets avec son fils. Ce père ? LeBron James. Son fils ? Bronny, sélectionné en 55e choix de la Draft NBA 2024 par les Los Angeles Lakers.

Le fait qu’un père et son fils jouent en même temps en NBA est déjà un événement unique dans l’histoire de la NBA. Mais alors qu’ils jouent ensemble dans la même équipe rend l’exploit encore plus fou. LeBron James et son fils Bronny vont évoluer sous les couleurs des Los Angeles Lakers la saison prochaine.

LeBron et Bronny James vont devenir les premiers coéquipiers père – fils de l’histoire de la NBA.

On est en territoire inconnu.

C’est déjà arrivé dans d’autres sports ?

LeBron et Bronny vont jouer ensemble.

Je sais pas si on se rend compte.

On ne peut pas dire que c’est le fruit du hasard. Voilà des années déjà que le King parle de ce rêve. Et selon Bob Myers, Rich Paul, leur agent commun a appelé les autres équipes pour leur dire de ne pas sélectionner Bronny sous peine de le voir partir en Australie. Non, vous ne rêvez pas.

“Rich Paul is calling teams, don’t take Bronny James … if you take him, he’s going to Australia.” 😳

Bob Myers on Bronny James’ draft status 👀 pic.twitter.com/p6mWNMAjma

Népotisme ou pas, l’exploit reste de taille. Pour le rendre possible, il a fallu que LeBron James ait un fils à 20 ans, qu’il se maintienne au plus haut niveau jusqu’à ses 39 et que son héritier se développe en un super joueur de basket-ball malgré ses performances décevantes à UNC la saison dernière.

Le nombre de paramètres est énorme et il sera difficile pour une autre paire père/fils de reproduire l’exploit. Peut-être Jayson et Deuce Tatum, sait-on jamais.

La famille James sera un des plus gros points d’excitation la saison prochaine en NBA. On a déjà hâte de voir le premier panier du fiston sur une passe décisive de son papa. Traitez nous d’émotifs si vous le souhaitez, mais lorsque nous verrons la fierté dans les yeux de LeBron, des larmes couleront sûrement des nôtres.

La phrase qui va entrer dans l’histoire. pic.twitter.com/ZyIBXD5W73

