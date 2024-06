En se faisant sélectionner par les Los Angeles Clippers en numéro 47, Cam Christie va officiellement rejoindre une ville où… joue déjà son frère. Max Christie, drafté en 35 par les Lakers en 2022, est ainsi déjà dans la place depuis quelques temps. On aura un frère dans chaque camp lors de la bataille de Los Angeles, les Christie brothers !

Les fratries de NBA, nous on adore ça. Les frères Christie, tous les deux sélectionnés au second tour de leur Draft sont donc désormais sous contrat en NBA. Petit détail chez les Christie : les frères évolueront tous les deux à Los Angeles, puisque le cadet a été pris par les Clippers en 47 tandis que Max avait eu droit au trente-cinquième pick des Lakers en 2022.

Déjà interrogé à ce propos, le jeune Cam a eu l’occasion de s’exprimer sur ce rassemblement fraternel qui va prendre place à LA :

“Rien que de mettre des mots dessus, c’est déjà super dur. Comme je l’ai dit, c’est extrêmement rare que deux frères jouent en NBA. Alors dans la même ville j’en parle même pas. C’est trop cool. On est super proches, on parle tous les jours, on a partagé tellement d’expériences similaires dans notre aventure vers la NBA. C’est dur d’exprimer avec des mots à quel point c’est cool.” – Cam Christie

Avec son profil de shooteur et son bon handle, l’ancien de Minnesota va pouvoir tenter d’apporter quelque chose à une franchise des Clippers qui vise clairement le titre cette année encore. Entouré de futurs Hall of Famer et de son frère, le cadre est idéal pour se développer. Cam Christie est bien, très bien tombé. On attend le derby pour potentiellement voire les deux frérots défendre l’un sur l’autre.

