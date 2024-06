Le voilà le cinquième français sélectionné lors de cette Draft NBA 2024 ! Melvin Ajinça a été sélectionné par les Dallas Mavericks en 51e position. L’ancien joueur de Saint-Quentin prend la direction du Texas.

Après Zaccharie Risacher en 1, Alexandre Sarr en 2, Tidjane Salaün en 6 et Pacôme Dadiet en 25, Melvin Ajinça en 51. L’ancien joueur de Saint-Quentin a été sélectionné par les Dallas Mavericks. Le Français n’a pas exactement le même style de jeu que son cousin Alexis. Ailier gaucher, il est un joueur très à l’aise en attaque. Rapide, physique et bon shooteur, Melvin Ajinça est capable de rentrer une grande variété de tirs. Il fait partie de ces joueurs qui ont souvent plus de réussite lorsqu’ils sont défendus que grand ouverts. Plus le shoot est dur, plus Melvin se régale. C’est également un prospect très agile pour sa taille et inspiré dans le jeu sans ballon.

Melvin Ajinça ne rejoint pas n’importe quelle équipe. Les Dallas Mavericks ont été finalistes lors de la dernière saison en NBA. Le Français va pouvoir partager le terrain avec Luka Doncic et Kyrie Irving, deux des meilleurs manieurs de ballon de tous les temps. Il disposera ainsi de mentors exceptionnels dont il va pouvoir s’inspirer dès le début de sa carrière en NBA. Sur les ailes, les profils que possèdent l’équipe texane sont plutôt défensifs, ce qui est plutôt logique pour entourer les stars du back-court, mais Melvin Ajinça a quelque chose de différent à apporter. Il peut espérer, pourquoi pas, un rôle d’étincelle en sortie de banc lorsque les magiciens se reposeront.

Cinq français draftés cette année encore, c’est absolument exceptionnel et on a déjà hâte de voir tous ces garçons évoluer sur les parquets NBA la saison prochaine. Bravo à Zaccharie, Alexandre, Tidjane, Pacôme et Melvin !