Armel Traoré n’a pas été sélectionné lors de la Draft NBA 2024, mais son aventure dans la Grande Ligue va tout de même pouvoir commencer. Le Français a signé un two-way contract avec les Los Angeles Lakers.

La déception n’aura duré que quelques secondes. Dès la fin de la Draft, Armel Traoré, poste 3/4 français de 21 ans n’ayant pas trouvé preneur au cours de la cérémonie, a signé un two-way contract avec les Los Angeles Lakers. L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly du côté de Boulogne-Levallois va devenir celui de LeBron James et Anthony Davis dans la Cité des Anges, rien que ça.

C’est Shams Charania lui même qui a annoncé l’arrivée du Français en NBA.

The Lakers are signing French forward Armel Traore on a two-way NBA contract, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2024

Armel Traoré rejoint la récente tradition des joueurs français signant ce type de contrat dans la franchise pourpre et or. Mais pour ne pas que l’expérience tourne aussi court que celles de Sekou Doumbouya et Joël Ayayi, celui qui jouait à l’ADA Blois cette saison devra rapidement se montrer sous son meilleur jour. (Passer de Blois à Los Angeles, certains ont déjà fait un malaise vagal pour moins que ça.)

Il aura rapidement une occasion en or de montrer ce qu’il sait faire sur un parquet lors de la Summer League de Las Vegas qui se déroulera du 12 au 22 juillet prochain. L’ailier sera directement dans le grand bain et nous donnera une raison de plus de suivre les rencontres de l’été dans le Nevada.

Armel Traoré était attendu vers la fin du second tour et au vu de la rapidité de sa signature chez les Los Angeles Lakers, on a envie d’être chauvins et mauvaises langues. Si Bronny James n’était pas le fils de son père, le Français aurait sûrement été sélectionné avec le 55e choix. Voilà, c’est dit.

Quoi qu’il en soit, il rejoint Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinça en NBA et c’est une merveilleuse raison d’être heureux. La Draft NBA 2024 est définitivement historique pour le basket-ball français.

Source texte : Shams Charania