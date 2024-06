Rich Paul, l’agent de LeBron James, voulait absolument que Bronny James joue avec son daron, au point de proférer des menaces envers certaines équipes si jamais elles venaient à le sélectionner !

L’agent a eu ce qu’il voulait, puisque Bronny James a été drafté par les Lakers avec le 55è choix de Draft.

Les Boston Celtics, qui choisissaient juste avant, auraient pu réaliser le plus gros troll de l’histoire mais se sont finalement abstenus. De ce fait, LeBron et LeBron Jr. font d’une pierre deux coups, devenant de ce fait le premier duo père-fils de l’histoire à évoluer dans la même ligue, et à le faire en tant que coéquipiers. Mais cela ne s’est pas fait sans quelques manœuvres puisque comme le révèle Bob Myers, GM des Warriors, sur ESPN, Rich Paul aurait ouvertement menacé certaines équipes potentiellement intéressées (en réalité, n’importe quelle équipe ne s’appelant pas “Los Angeles Lakers”), et ce de façon plutôt explicite, s’ils venaient à drafter le fiston.

“Rich Paul is calling teams, don’t take Bronny James … if you take him, he’s going to Australia.” 😳

Bob Myers on Bronny James’ draft status 👀 pic.twitter.com/p6mWNMAjma

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 27, 2024

“Ne le prenez pas, si vous le choisissez, il partira jouer en Autralie.”

Cette stratégie ayant pour unique but très probable de dissuader les autres équipes de choisir Bronny James, afin que les Lakers aient le champ libre pour officialiser la réunion de famille sous le maillot des Lakers. L’influence de Rich Paul, agent le plus célèbre de la planète basket on le rappelle, ainsi que ses méthodes, peu orthodoxes, certes, ont donc eu l’effet escompté.

Bronny est un Laker et LeBron aussi. Cette phrase reste assez surréaliste à écrire et le voir officiellement sur nos téléviseurs devrait l’être encore plus. Toujours plus ce LBJ.

Source texte : ESPN – Bob Myers