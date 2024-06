Melvin Ajinça, l’ailier de Saint-Quentin, est officiellement le cinquième Français drafté dans cette cuvée 2024 ! Coïncidence, il rejoint une franchise qu’a connu son grand cousin, Alexis : les Dallas Mavericks.

On l’attendait un poil plus tôt dans la Draft NBA, mais l’essentiel c’est qu’il soit appelé. Et pas n’importe où ! L’ancien de Saint-Quentin rejoint une équipe vice-championne NBA, qui vient de passer à trois matchs de défaire les Boston Celtics en Finales NBA. La concurrence va être dure pour Melvin, essayer de faire son trou dans une équipe des Mavericks contrôlée par un Européen, génie du scoring… Eh bien figurez vous que son grand cousin Alexis avait connu précisément la même situation en 2010.

Croyez le ou non, mais Alexis Ajinça, Champion d’Europe avec la France à l’EuroBasket de 2013 est allé jouer à Dallas pour une dizaine de matchs lors de son premier passage en NBA. On espère que Melvin aura d’aussi grands moments que son cousin à Dallas, comme la fois où Alexis avait envoyé 7 points et 2 rebonds contre les Spurs en 2010. Plus sérieusement, ça n’est pas lors de son premier passage en NBA que l’immense Alexis a tourmenté le plus d’adversaires, l’occasion pour le couz de rattraper tout ça.

Du Français qui casse la baraque lors de son année rookie à Dallas, il y en a eu. Rappelez vous de la fois en… 2010, où Rodrigue Beaubois en avait planté 40 en sortie de banc face aux Warriors, entre les Dirk Nowitzki, Shawn Marion et Jason Kidd. Melvin Ajinça arrive de plus dans une équipe où le maillon faible se trouve très clairement sur la position d’ailier. Derrick Jones Jr. a fait le boulot cette saison, les Mavs vont d’ailleurs vouloir prolonger le bonhomme. Mais ça reste le titulaire le moins solide de l’équipe des Mavs. A Melvin de profiter de la situation pour faire ses preuves dans la Grande Ligue.

Un deuxième Ajinça à Dallas, et pourquoi pas ? Alexis va pouvoir indiquer à son cousin Melvin les meilleures adresses du Texas pour se procurer un chouette chapeau, elle est pas belle l’affaire ?