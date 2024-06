Alexandre Sarr portera le numéro 12 aux Washington Wizards !

Après la Draft, l’une des questions que les gens se posent est de savoir quel numéro portera le dernier arrivant dans sa nouvelle franchise. A Washington, Alexandre Sarr portera le numéro 12.

Nouvelle direction dans le plan de vol du natif de Bordeaux pour lancer sa carrière, du côté de Washington. Lui qui a toujours été un habitué du numéro 20, qu’il porte en Equipe de France, qu’il portait aux Perth Wildcats la saison passée, et qu’il a également porté plus jeune au Real Madrid… ne le portera plus. Ce numéro n’est pourtant pas retiré par la franchise de DC, mais Alex Sarr a tout de même choisi de porter le 12 dans la capitale.

Alexandre Sarr, numéro 2 de la dernière Draft succède donc à un certain Xavier Cooks dans l’histoire de ceux qui ont porté le 12 à Washington. Il rejoint également un club très fermé composé entre autres de Jabari Parker, Kirk Hinrich, AJ Price, Earl Boykins, Juan Dixon ou encore Jerome Robinson. Ceci est évidemment une liste non exhaustive mais permet toutefois de se rappeler d’illustres joueurs ayant marqué à leur façon l’histoire de cette franchise et de ce sport. L’autre rookie qui a rejoint les Wizards lors de cette Draft NBA 2024, Carlton Carrington, choisi en 14è position, verra son maillot des Wizards frappé du numéro 17 !