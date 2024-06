C’était cette nuit, juste après minuit. Bronny James a été drafté en numéro 55 par les Lakers et a ainsi rejoint son père LeBron dans une association historique. L’émotion était évidemment de mise au sein de la famille James.

“With the 55th pick of the 2024 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James.”

C’est à travers ces mots signés Mark Tatum que l’histoire s’est écrite. Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, un père et son fils vont jouer dans la Ligue en même temps, et en plus dans la même équipe.

Réunie à New York, la famille James a évidemment fêté ce moment comme il se doit. Un moment rempli d’émotion. LeBron, sa femme Savannah, Gloria James (mère de LeBron), Bryce (frère de Bronny) et d’autres proches ont débouché la bouteille de champagne.

"The James family gathered for a dinner today to await what was going to happen. When they got the call from the Lakers, LeBron James had a champagne toast to everyone there. He got very emotional not just for the weight of the moment, but the journey for Bronny."

Le moment est évidemment unique. Il l’est encore plus quand on sait d’où revient Bronny James. Il y a environ un an, il a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement à l’université d’USC, ce qui a remis en question son avenir dans le basket et donc ses chances de jouer un jour en NBA, avec ou sans LeBron.

Nous sommes aujourd’hui le 28 juin 2024, et Bronny est bel et bien un Laker en compagnie de son papa.

Historique.