Après la sélection de Bronny James avec le 55e choix de la Draft NBA 2024, les Los Angeles Lakers ont officiellement un père et son fils dans leur effectif pour la première fois dans l’histoire de la NBA.

Selon les informations d’ESPN, la famille James était réunie hier soir lors d’un dîner en petit comité à New York. LeBron aurait lancé un petit toast plein d’émotion après l’annonce de la sélection de son fils en NBA.

Bronny James est né le 6 octobre 2004, quelques jours avant le début de la deuxième saison professionnelle de LeBron James avec les Cleveland Cavaliers. Lors de la saison 2024-25, qui débute à la fin du mois d’octobre, le papa et son fiston pourraient potentiellement partager un seul et même parquet. Pour Rob Pelinka, le General Manager des Los Angeles Lakers qui a fait le choix de drafter Bronny, le moment serait on ne peut plus unique :

“Dans l’histoire de la NBA, un père et un fils n’ont jamais partagé un parquet NBA, et ça peut être magique (…) Nous savons, et nous devons respecter bien sûr, le fait que LeBron pourrait refuser sa Player option, mais s’il s’avérait qu’il était dans notre équipe la saison prochaine, l’histoire de la NBA pourrait s’écrire. Et l’histoire de la NBA doit se faire dans l’uniforme des Lakers”.

Bronny James devrait faire ses débuts avec les Lakers au début du mois de juillet en Summer League, mais il faudra attendre au minimum le mois d’octobre pour voir une association père – fils, LeBron étant plutôt du côté de Tourcoing cet été.

