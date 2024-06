Plus que deux jours avant le début de la NBA Free Agency 2024. Comme chaque année chez TrashTalk, on prépare le grand bal en présentant les invités, à savoir les agent-libres qui vont agiter le marché cet été. A chaque jour un nouveau poste et on finit avec les patrons de la raquette, on veut bien sûr parler des pivots.

NB : Nic Claxton a été retiré de la liste puisqu’il s’est mis d’accord avec les Nets pour une prolongation de contrat.

Isaiah Hartenstein (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 7,8 points, 8,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 interception, 1,1 contre et 64% au shoot en 25 minutes.

C’est une petite année de Free Agency pour les Big Men et pour cause, Isaiah Hartenstein est peut-être le pivot qui emballe le plus les GM au moment d’écrire ces lignes. Il faut dire que l’Allemand sort d’un exercice de très haute facture du côté de New York. Signé pour être la doublure de Mitchell Robinson il y a deux ans, Hartenstein a profité des blessures à répétition de Mitch’ pour s’imposer comme le patron de la raquette des Knicks. Solide défenseur et rebondeur, combatif comme deux hommes, et doté d’une vraie intelligence de jeu, Isaiah Hartenstein est un profil touche à tout qui a tout pour plaire. Certes, c’est pas offensivement qu’il va faire des ravages mais il est tellement précieux dans tout le reste qu’on lui pardonne facilement. Les Knicks ne pourront pas offrir plus de 16 millions par an à leur bodyguard, et la tendance serait plutôt vers un départ de Isaiah Hartenstein, qui pourrait aller chercher jusqu’à 20 millions par an sur son prochain contrat.

Mikal Bridges’ side made it clear to Nets he wanted to be a Knick. But Nets didn’t have to trade him. Knicks made an offer BKN couldn’t refuse. More on that, why Isaiah Hartenstein is unlikely to be back & what it means for OG Anunoby & more here: pic.twitter.com/Zu5uMmeAFd

— Ian Begley (@IanBegley) June 26, 2024

Jonas Valanciunas (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 12,2 points, 8,8 rebonds, 2,1 passes et 56% au shoot en 24 minutes.

Après trois ans à accumuler les double-doubles dans le bayou, Jonas Valanciunas va-t-il changer d’air cet été ? C’est bien possible. De nombreuses rumeurs lient les Pelicans à la recherche d’un pivot, comme Jarrett Allen par exemple. Si NOLA apprécie son Lituanien, il y a visiblement l’envie d’aller chercher un profil aussi solide à l’intérieur mais qui apporte plus de garantie sur le plan défensif. Si le grand Jonas quitte Zion et compagnie, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver une nouvelle équipe. Certes, il ne change pas une équipe en muraille défensive, mais c’est un rebondeur né, un très bon finisseur poste bas, avec de bonnes mains, même capable de tirer au large à l’occasion. L’intérieur au look de bûcheron a encore de fiers services à rendre à une équipe en quête d’un gaillard prêt à prendre des bleus dans la raquette.

Jalen Smith (Player option)

Stats 2023-24 : 9,9 points, 5,5 rebonds, 59% au shoot dont 42% à 3-points en 17 minutes.

Il est parfois utilisé avec parcimonie par Rick Carlisle du fait de la concurrence à son poste, mais Jalen Smith sort d’une saison solide à Indiana. Energizer en sortie de banc, capable d’apporter du shoot, du rebond et un peu de défense, Jalen Smith a tout de la bonne pioche sur cette Free Agency. Le joueur l’a bien compris et il devrait refuser sa player option de 5 millions de dollars. Il veut être payé, reste à savoir si les Pacers voudront passer à la caisse et si oui pour combien.

Andre Drummond (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 8,4 points, 9 rebonds, 56% au shoot en 17 minutes.

On ne va pas se mentir, les meilleures années d’Andre Drummond sont derrière lui, quand bien même il n’a que 30 ans (31 en août). Le problème, on le connait avec le pivot aux épaules poilues, il ne défend pas et il n’a aucun shoot. Bref, pas vraiment la version moderne d’un intérieur NBA. Pour autant, Drummond a encore sa place en NBA, ne serait-ce que par sa formidable habileté à aller récupérer le moindre rebond qui arrive dans sa zone. Une véritable machine à double-double. Dans un rôle de backup au poste 5 qui sait rester dans son rôle (c’est-à-dire faire l’éboueur et ne pas faire de vagues), il peut plaire à du monde. Reste qu’avec un profil comme Dédé, on sait que tout est possible, le meilleur comme.. le pire. Selon les dernières infos, le futur de Drummond devrait se trouver ailleurs qu’à Chicago. Avis aux amateurs.

Andre Drummond is expected to look for a new team, per @JCowleyHoops

“What remains to be seen, however, is what direction do the Bulls go? Do they prepare for DeMar DeRozan possibly leaving in free agency or if he does return — the more likely scenario — draft his heir apparent… pic.twitter.com/SLTivafbn3

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 16, 2024

Daniels Theis (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 6,3 points, 4,1 rebonds, 54% au shoot en 17 minutes.

On finit avec un gaillard qui n’attire pas la hype mais encore une fois il s’agit d’une Free Agency plutôt faiblarde pour les pivots. Daniel Theis s’est offert un bol d’air frais en allant chez les Clippers et en quittant le placard d’Indiana. L’Allemand n’est pas le genre de joueur qui nous fait nous lever du canapé mais il reste un précieux soldat, capable de bien défendre, prendre du rebond, sans oublier un bout de shoot. On parlait juste au-dessus de ces joueurs capables de ne pas faire de vagues et d’aller dans la boue sans discuter, on en tient un avec Theis. Il n’ira certainement pas faire craquer la banque mais son expérience et son vécu plairont à bon nombre d’équipes en quête d’une présence positive dans le vestiaire.

Mentions honorables : Mo Wagner (Team Option), Jericho Sims (Team option), Thomas Bryant (player option), Jaxson Hayes (player option), Richaun Holmes (player option), Drew Eubanks, Mo Bamba, James Wiseman, Cody Zeller, DeAndre Jordan, JaVale McGee, Mason Plumlee, Tristan Thompson, Alex Len, Bismack Biyombo, Luke Kornet