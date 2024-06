On a vibré devant la Draft NBA, et la cuvée historique de ce mercredi, mais n’oublions pas que la Free Agency approche également à grands pas (30 juin). Parmi les gros dossiers à suivre au cours de l’intersaison 2024 : LeBron James. L’ailier des Lakers peut tester le marché s’il renonce à sa player option cet été. Rester à Hollywood ou aller jouer le titre ailleurs, que va faire le natif d’Akron cet été ? On se pose pour y réfléchir.

LeBron James a beau filer sur ses 40 ans (il les aura le 30 décembre), il ne semble pas prendre une ride pour autant. Avec 25,7 points, 8,3 passes et 7,3 rebonds par match, le numéro 23 des Lakers a encore réalisé une saison historique pour un joueur de son kilométrage, passant notamment la barre de 40 000 points en carrière. Malgré les dégâts du temps, le King reste une machine à perfs et ça, toutes les franchises NBA en sont bien conscientes.

LeBron James, rappel de sa situation personnelle et contractuelle

Depuis 6 ans déjà, LeBron James a posé ses valises du côté de Los Angeles pour remettre les Lakers au sommet. Un objectif réussi au bout de deux ans, avec le renfort d’Anthony Davis. Depuis ? Le célèbre numéro 23 multiplie les performances impressionnantes mais les résultats collectifs des Purple and Gold restent décevants. Les parcours en Playoffs se résument à deux éliminations au premier tour, une Finale de Conférence et une non-qualification sur les quatre dernières années.

Pas vraiment de quoi satisfaire un LeBron James habitué à jouer les premiers rôles et qui a parfois semblé assez agacé par le manque de compétitivité des siens. Pour autant, King James apprécie sa vie à L.A., où il peut gérer en parallèle la plupart de ses affaires hors terrain.

Bron Bron en a encore sous la chaussure et selon son agent, Rich Paul, James pourrait encore jouer au moins deux saisons supplémentaires sur les parquets de la Grande Ligue. S’il a longtemps utilisé des deals en 1+1 pour pouvoir controler sa destinée, James semble cette fois voir un peu plus loin, avec ce qui serait probablement son dernier contrat en carrière. Les Lakers ont déjà préparé un deal de 3 ans et 160 millions de dollars pour retenir leur star. Suffisant pour retenir le meilleur scoreur de l’histoire de la Ligue à L.A. ?

The Lakers are committed to signing LeBron James to a 3-year, $162M max contract, per @mcten.

39-years-old: $50M

40-years-old: $54M

41-years-old: $58M

Unreal money for a 41-year-old 🤯 pic.twitter.com/ReyOdC1AOY

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 25, 2024

Quels scénarios pour le King à la Free Agency ?

Le premier scénario envisageable et le plus probable (de loin) au moment d’écrire ces lignes : LeBron James reste aux Lakers et prend le gros contrat mis sur la table. Il est bien aux Lakers, son fils vient d’être drafté par la franchise, lui permettant de réaliser l’un de ses rêves de carrière. De plus, son pote J.J. Redick vient de débarquer sur le banc. Le King a obtenu tout ce qu’il pouvait espérer de la part des Purple and Gold, aucune raison de filer en douce.

🚨 BRONNY JAMES REJOINT SON PÈRE LEBRON CHEZ LES LAKERS !!!

DRAFTÉ EN 55ÈME PAR LOS ANGELES ! pic.twitter.com/gAfGTzlI8N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Après, et même si c’est hautement improbable vu les récents événements, LeBron James pourrait aussi décider de la faire à l’envers aux Lakers en rejoignant une autre équipe qui joue le titre. Les Sixers, qui disposent d’une grosse enveloppe pour recruter cet été, recherchent justement un ailier capable d’aider efficacement Joel Embiid et Tyrese Maxey. Le Chosen One pour aller aider le Process à gagner un titre ? Il ne faut jamais dire jamais avec la NBA mais Bron Bron qui laisse son fils pour aller à Philly ? Mouais non vaut mieux oublier.

Avec l’arrivée de son fils à la Draft, LeBron James devrait encore une fois écrire l’histoire l’année prochaine. Pour cela, il faudra prolonger aux Lakers et ça semble quasiment acté désormais. Le King va, sauf séisme, rester en son royaume californien.

Source texte : The Athletic / Basketball GM