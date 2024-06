Ce n’était jamais arrivé par le passé. Quatre joueurs internationaux d’une même nation (hors Etats-Unis et Canada) ont été appelés au premier tour de la Draft NBA. Devinez quoi, ils sont Français. Sortez le pinard !

La Draft de fou…

Un Français premier pick pour la deuxième année d’affilée, c’est la classe. Deux Français dans le top 2, c’est déjà à peine croyable. Trois Français dans le top 6, on n’est pas loin de sauter au plafond. Mais alors quatre joueurs français appelés au premier tour de la Draft par Adam Silver en personne, on va tout casser.

Aussi fou que cela puisse paraître, on n’avait jamais fait mieux que deux Français appelés dans les 30 premiers de la Draft NBA. Boris Diaw et Mickaël Piétrus en 2003. Johan Petro et Ian Mahinmi en 2005. Alexis Ajinça et Nicolas Batum en 2008. Rudy Gobert et Livio Jean-Charles en 2013. Guerschon Yabusele et Timothé Luwawu-Cabarrot en 2016. Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly en 2023. Et si on faisait fois deux ?

PACÔME DADIET PICK 25 DE LA #NBADRAFT AVEC LES @NYKNICKS

4 français au premier tour !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/WVeok0GSrk

— NBA France (@NBAFRANCE) June 27, 2024

Zaccharie Risacher. Alexandre Sarr. Tidjane Salaün. Pacôme Dadiet. Boum ! Quatre Français appelés dès le premier tour de la Draft NBA 2024, passez leur les livres d’histoires, histoire qu’ils les réécrivent. Quatre Français appelés dès le premier tour de la Draft NBA, et pas en 24, 26, 27 et 28. Premier, second, sixième et vingt-cinquième. Rien que ça. La France s’inscrit définitivement au rang de nation de basket numéro 1 hors Amérique du Nord, et on vous cache pas que ça nous fait sauter de joie.

Jamais on n’a vu un pays hors Etats-Unis/Canada produire autant de picks au premier tour d’une Draft. Bien sûr que c’est historique. Regardez vers l’horizon, le futur est magnifique !

QUATRE FRANÇAIS AU PREMIER TOUR DE LA DRAFT 2024 !

ZACCHARIE RISACHER, ALEXANDRE SARR, TIDJANE SALAÜN, PACÔME DADIET.

QUELLE SOIRÉE HI-STO-RI-QUE !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024