Nic Claxton prolonge aux Nets pour 100 millions sur quatre ans

C’était pressenti après une grosse saison du côté de Brooklyn, Nic Claxton compte rester aux Nets. Une prolongation sur quatre ans pour 96 millions de dollars devrait être signée d’après l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski. Nic Claxton bénéficie de la confiance du management à Brooklyn, c’est désormais avéré. La tour de contrôle des Nets tiendra bien sa place dans la raquette de Brooklyn l’année prochaine.

Un deal propre ! Et en même temps, le dossier avait été annoncé comme prioritaire à Brooklyn. Même la “priorité numéro 1”, comme l’avait annoncé en avril Jordi Fernandez, le nouveau coach des Nets. Les agents de Claxton ont fait le boulot avec le front office de la franchise du New Jersey, l’attrapeur de lobs gris et noir retrouvera donc Cam Thomas et les autres l’année prochaine. Après l’échange entre Mikal Bridges et Bojan Bogdanovic annoncé plus tôt dans la journée, on a désormais la confirmation : les Nets engagent une vraie reconstruction, et ils sont disposés à faire des moves en ce jour de Draft NBA.

Claxton’s $100 million deal has been worked on by his agents Rich Beda, Steven Heumann and Aaron Mintz of @CAA_Basketball with the Nets front office, and now he’ll return to anchor what’ll be a young Brooklyn roster, sources tell ESPN. https://t.co/vnv1qrEIJY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

Après une grosse saison 2024 à 11,8 points, 9,9 rebonds et 2,1 contres de moyenne à 62,9% aux tirs, Claxton va être attendu au tournant pour son sixième exercice en NBA. Des progrès au shoot, notamment aux lancers francs (55,1% cette saison) seront nécessaires pour passer au niveau supérieur et aller chercher un autre statut que celui de menace en pick-and-roll / dunkeur. La Free Agency de Nic Claxton est désormais un dossier réglé à Brooklyn, l’autre franchise de New York va pouvoir se tourner vers d’autres dossiers et notamment se concentrer sur les profils sur lesquels elle jettera son dévolu lors de la Draft NBA 2024.