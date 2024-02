La première Mock Draft 2025 d’ESPN vient d’être dévoilée par le spécialiste Jonathan Givony. Le phénomène Cooper Flagg est sans surprise en tête de la cuvée tandis que trois Français font partie des 60 cités, tout comme un certain Bronny James.

Pendant que les Français se demandent qui d’Alexandre Sarr ou Zaccharie Risacher (on t’oublie pas Tidjane Salaün) sera annoncé avec le premier choix de la Draft 2024, Jonathan Givony d’ESPN voit déjà plus loin. Le spécialiste a partagé sa première Mock Draft 2025 à 16 mois de l’événement. Voici quelques éléments à avoir à l’œil.

Si vous ne connaissez pas encore le nom de Cooper Flagg, cela va vite changer. Attendu par beaucoup comme un prospect générationnel, il est considéré comme le favori pour être numéro 1 de la Draft NBA 2025 depuis pas mal de temps. C’est un poste 3/4 d’environ 2m06, originaire du Maine, qui est tout simplement capable de tout faire sur un terrain de basket-ball : adroit de loin, gênant en défense et à l’aise balle en main, le futur joueur de Duke est l’homme à surveiller de la cuvée.

Si vous ne regardez pas Duke pour lui la saison prochaine, regardez Duke pour les autres. La légendaire université sera à surveiller puisque pas moins de cinq Blue Devils sont présents dans les 60 de Jonathan Givony (Cooper Flagg en 1, Isaiah Evans en 13, Tyrese Proctor en 30, Caleb Foster en 41 et Mark Mitchell en 56).

Et si la France est extrêmement gâtée lors des Draft 2023 et 2024, la qualité de la formation tricolore se ressent encore dans cette projection de 2025. Trois talents de nos régions sont cités par l’expert d’ESPN. Nolan Traoré, meneur du jeu du pôle France, mène la charge en 14. Noa Essengue poursuit – après Killian Hayes et Pacôme Dadiet – la nouvelle tradition de jeunes talents français à Ulm (Allemagne) et est annoncé à la 23e place. Enfin Zacharie Perrin, intérieur d’Antibes déjà éligible en 2024, est projeté en 49e position.

Mais le plus gros nom de cette Mock Draft se trouve à la 39e position… avec Bronny James. Le fiston de LeBron est attendu en NBA en 2025 selon Jonathan Givony, mais comme Zacharie Perrin, il pourrait faire le choix de se présenter dès cette année à la Draft. Dossier à suivre.

Enfin, dernier élément attirant notre attention : le retour au plus haut niveau du centre de formation du Real Madrid. Hugo Gonzalez, ailier espagnol de la maison blanche, est attendu en cinquième position tandis que son coéquipier Egor Demin, meneur russe, l’accompagne dans le Top 10 à la neuvième place.

Cette Mock Draft de Jonathan Givony est un premier jet et il faut le prendre comme tel. Rien n’est figé à plus d’un an de l’événement, des tendances peuvent encore se dessiner puis s’inverser, et l’ordre dans lequel les 60 joueurs seront appelés par Adam Silver (et Mark Tatum) en juin 2025 ne ressemblera probablement en rien à celui-là (sauf pour Cooper Flagg). Mais au moins, vous pouvez désormais vous familiariser avec des noms que l’on entendra de plus en plus au fil des mois.

