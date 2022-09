Dans la victoire obtenue face à la Bosnie cet après-midi, le capitaine des Bleus Evan Fournier a dépassé la barre symbolique des 1000 points marqués sous le maillot de l’Équipe de France. Et ça, ça mérite quand même quelques lignes.

Leader incontesté de l’attaque des Bleus sur cet EuroBasket 2022, Evan est donc entré dans le club des 1000 avec le maillot de l’Équipe de France. Pas facile à atteindre ce club et rares sont ceux qui peuvent s’en targuer, mais Vavane l’a fait. Preuve qu’il est responsabilisé au max en plus d’être un leader vocal exemplaire. Pour info, Fournier est désormais aux portes du Top 20 des meilleurs marqueurs français de l’histoire (1010 points en 90 sélections), un classement dominé par l’intouchable Hervé Dubuisson (3921 points) et dans lequel on retrouve également Tony Parker, Nando de Colo et Nicolas Batum. La classe.

Et Evan Fournier passe la barre des 1000 points sous le maillot bleu !! ❤️🇫🇷🫡 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2022

Qu’il paraît loin le temps où le jeune Fournier portait le maillot tricolore pour la première fois. Août 2013, à Pau, face à la Finlande en préparation de l’Euro que la France gagnera. Evan ne sera pas retenu dans les 12 et expliquera d’ailleurs que c’est sa première colère en Équipe de France, lui qui n’avait pas de doute quant à sa sélection. Neuf ans après, le voilà capitaine et leader offensif d’une équipe visant pas moins que le titre. Pas mal, le glow up. Mais quand est-ce que le virage s’est fait ? Comment, quand et pourquoi est-il devenu le visage de l’attaque des Bleus ? Pour ça il faut remonter à 2017, lors de l’EuroBasket (à oublier) et un an après sa non-sélection aux JO de Rio, une autre énorme déception pour un Fournier qui « avait la haine ». L’ère Tony Parker révolue, Evan a presque naturellement repris le rôle de première option offensive, bien épaulé il est vrai par la génération intermédiaire des Nando De Colo et Nico Batum. Après une confirmation et des grosses performances lors de la Coupe du Monde 2019 en Chine (20 points de moyenne et une place dans le meilleur cinq du tournoi) ainsi que le magnifique parcours des Jeux Olympiques de Tokyo, son statut est désormais indiscutable.

Comme l’a dit un philosophe célèbre dont le nom sera tu, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et Evan en est la preuve lors de cet EuroBasket. La France aura besoin d’un Vavane de très haut niveau si elle veut espérer aller loin dans cette compétition. Et pour l’instant, il est plutôt irrégulier avec ses 15 points par match et une adresse qui le fuit : 37% aux tirs et seulement 66,7% aux lancers francs. On attend forcément mieux mais Evan a le don de nous faire fermer notre grande bouche quand on a besoin de lui. Comme contre la Lituanie avec ses 27 points dans une victoire cruciale samedi dernier. Comme tout à l’heure, lorsqu’il marque les paniers pour écarter définitivement la menace bosnienne (14 points au final) malgré plusieurs échecs auparavant. La victoire avant tout, et surtout avant les stats et autres distinctions individuelles comme ses 1000 points inscrits en EDF.

« Ah ? Non c’est pas important. J’étais même pas au courant. » – Evan Fournier sur son accomplissement, au micro de Canal+ Sport après le match contre la Bosnie

Evan n’a pas froid aux yeux. Ça n’a jamais été le cas. Cette marque des 1000 points n’est d’ailleurs pas le dernier palier qu’on va le voir franchir même s’il place les objectifs collectifs avant ses réussites personnelles. Le gars a la dalle et on le sait. Alors, en route vers les 2000 ? 3000 ? Sky is the Limit, Vavane.