La Croatie veut faire meilleure impression que lors que ses dernières apparitions internationales ? Et bien la liste dévoilée hier par la fédération semble aller en ce sens, tout du moins sur le papier. Dans le groupe, entre autres ? Quelques noms connus par ici, tels qu’Ivica Zubac, Dario Saric ou encore Bojan Bogdanovic. L’objectif est bien de renouer avec le gratin du basket européen.

C’est le jeudi matin, et que fait-on le jeudi matin ? On commence déjà à penser au week-end. En été, de quoi le week-end est-il constitué ? De plages et de soleil, du moins de l’envie d’y aller. Et qu’est ce qui borde l’Ouest de la Croatie ? On vous le donne en mille, la mer. Bon, la manière est un peu claquée pour vous indiquer qu’on va parler de ce pays, mais au moins on y est sur le fond. Pour la nation balkanique, les dernières grandes échéances internationales en termes de sports collectifs n’ont pas été vectrices d’une joie exceptionnelle. Bon, pour le foot c’est ok, le titre de vice champion du monde à beau être frustrant, il n’en reste pas moins magnifique. En revanche, lorsqu’on évoque la balle orange… ça devient plus compliqué. l’EuroBasket 2017 ? Élimination en huitièmes de finale. La Coupe du Monde 2019 ? Pô qualifiée. Les Jeux Olympiques de Tokyo ? Tout pareil. Pour une nation qui malgré sa relative jeunesse a dominé le basket des années 90, c’est bien dommage. En difficulté pour trouver des cadres assez forts capables de reprendre la flamme des aînés, la sélection croate voit ses résultats s’écrouler à l’aube des années 2000. On parle d’éliminations trop prématurées, et parfois même de non qualifications aux grandes compétitions. Parvenue cette fois à décrocher son ticket pour l’Euro, l’objectif sera d’y faire la meilleure impression possible, avec l’idée de retrouver enfin un dernier carré qui échappe à l’équipe depuis 2013.

🇭🇷 | Pred reprezentacijom Hrvatske su Europsko prvenstvo i pretkvalifikacije za sljedeće Europsko prvenstvo, a izbornik Mulaomerović objavio je širi popis od 24 kandidata za reprezentaciju. ⛹️‍♂️🙌 ✍️ VIŠE pročitajte 👇👇👇 https://t.co/4Lr5wlR3PD — HKS_CBF 🇭🇷🏀 (@CbfHks) July 27, 2022

Pour aller dans ce sens, la Croatie a mobilisé toutes ses forces disponibles. On retrouve ainsi dans cette liste Bojan Bogdanovic, la machine à points du Jazz. Le garçon s’était déjà illustré à l’EuroBasket 2017 en terminant la compétition comme l’un des meilleurs scoreurs. Le pivot des Clippers aka Ivica Zubac est aussi dans le groupe, de même que Dario Sarić, Ante Zizić, Mario Hezonja et Dragan Bender. En somme, tout le bataillon des joueurs actifs ou ayant été actifs en NBA est présent, ce qui augure déjà de belles choses sur le plan individuel. Bien sûr, cette liste de 24 joueurs sera réduite à douze seulement dans un gros mois, mais difficile d’imaginer l’un des noms cités au dessus ne pas être retenu. Avec une poule composée de l’Estonie, du Royaume Uni, de l’Ukraine, de l’Italie et de la Grèce, une qualification est clairement envisageable. Il faudra survivre à la fureur de Giannis Antetokounmpo et ne pas tomber dans les pièges de sélections sur le papier un peu moins étoffées. En tout cas, cette équipe semble avoir le coffre pour signer le renouveau du basket croate, il faudra maintenant performer sur le terrain pour le prouver.

Belle sélection que celle de la Croatie. Typiquement le genre de formation qui ne sera pas outre mesure attendue du fait de ses résultats passés, mais qui pourrait surprendre plus d’un observateur. Une chose est sûre, les héritiers de Toni Kukoc et Drazen Petrovic auront à coeur de montrer qu’ils ont le coffre pour renouer avec les performances de leurs aînés.

Source : FIBA.