Après une première journée riche en émotions, l’Euro se poursuit et devrait continuer de nous livrer son lot de matchs bien sympatoches. Au programme aujourd’hui, un superbe Israël – Finlande à 14h suivi du tant attendu Ukraine – Grande-Bretagne à 14h15. Deni Avdija contre Lauri Markkanen, Alex Len face à douze pélos qu’on ne connaît quasi-pas. Non y’a pas à dire, cette journée fait rêver (non) et on en oublierait presque la rencontre entre la Croatie et la Grèce à 17h, alors pour ne pas faire de jaloux on vous dit tout sur ce duel de mâles alpha.

Plus sérieusement, voilà un très beau match pour faire oublier un début de journée qui ne s’annonce franchement pas foufou. Emmenée par un Giannis Antetokounmpo au sommet de son art, la Grèce s’apprête à défier la Croatie et ses NBAers, et ce sera sur Canal + Sport 360 à 17h. Deux équipes prétendantes à la victoire finale qui s’affrontent pour leur entrée dans le tournoi, on n’en demandait pas plus. Au sortir d’une préparation similaire, nos deux teams démarrent cet Euro avec seulement deux défaites sur leur six derniers matchs. Nos amis Grecs se sont même offerts une très jolie victoire face à l’Espagne début septembre. En fait, soyons clairs, la Grèce ressemble quand même fort fort à l’un des épouvantails de cette compétition. Un épouvantail tiré par un autre épouvantail, vous n’avez probablement jamais vu ça. Parce que oui, le bonhomme chargé de mettre la Hellas sur ses gigas épaules, il s’appelle Giannis Antetokounmpo. Si vous vivez dans une grotte – ce serait vraiment un puit sans fond pour le coup – et que ce monsieur ne vous évoque rien, sachez juste qu’on parle en fait du basketteur le plus dominant de la planète. Drivée par son double MVP, la Grèce possède en plus un collectif solide et plusieurs vrais basketteurs. Pêle-mêle, on pense tout de suite à Nick Calathes, Georgios Papagiannis, les Antetokounmbros ou encore Konstantinos Petipennis. Nan, pour le dernier on déconne parce qu’on est avant tout des mecs drôles.

Giannis était TROP chaud pendant les matchs préparatifs avec la Grèce. 🔥 Préparez vous, le meilleur joueur du monde débarque en Europe 😤 pic.twitter.com/3QkmcTmgxl — 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘯𝘪𝘴 𝘓𝘦𝘢𝘨𝘶𝘦 🦌 (@Akumpo34league) August 30, 2022

Bon, vous l’aurez compris, la Grèce c’est du lourd mais la Croatie dispose elle aussi de quelques belles armes à se disposition. Eh ouais, les Croates ont plusieurs NBAers assez sérieux dans leur roster, Bojan Bogdanovic en tête. En plus du sniper du Jazz, les pays aux milles îles peut se targuer de compter sur Ivica Zubac, Dario Saric ou encore le légendaire Mario Hezonja. Comment ça « ce type n’est pas une légende » ? Il a quand même dunké sur Giannis et bloqué LeBron, ce monsieur ! Allez, trêve de galéjades, le fait est que la Croatie a ce qu’il faut pour venir embêter à peu près n’importe quelle équipe, sur le papier en tout cas. Globalement, ce match ressemble d’ores et déjà à une bataille pour la première place du groupe C, tant la concurrence semble moins forte. D’ailleurs, si vous cherchiez une raison qui vous pousserait à vous poser devant ce match, sachez que l’une de ces deux équipes pourrait très bien être le futur adversaire des Bleus en quarts de finale, si quarts de finale il y a bien sûr. Alors, convaincus ?

Il ne fait aucun doute que ce Croatie – Grèce fait partie des plus belles affiches de ce début d’Euro, alors on a hâte d’y être. Bojan Bogdanovic qui climatise Giannis et ses 43 pions au buzzer, c’est un grand oui ici. Au hasard.