Quand il a vu le carnage de Luka Doncic hier face à la France, qui répondait lui-même à un carnage de… lui-même, Giannis Antetokounmpo a donc clairement voulu surenchérir cet après-midi. Le dernier match de poule des Grecs ne servait pas à grand chose ? Rien à fichtre, le Greek Freak avait envie de bouffer estonien épicétou.

Malheureusement la boulimie de domination de Giannis Antetokounmpo a montré ses limites, car après avoir scoré la bagatelle de 25 pions en première mi-temps, la cheville du mutant a tourné en début de troisième quart si bien que quelques inquiétudes commencent à monter dans le camp grec. Avant ça ? Un pétard incroyable main droite, une demi-douzaine de tomars à en faire vaciller les cercles, un tir du parking, quelques caviars pour les copaings et du coast-to-coast en veux-tu en voilà, en trois ou quatre foulées évidemment. La ligne de stats du zinzin : 25 points à 9/10 au tir dont 1/1 du parking et 6/7 aux lancers, 5 rebonds et 4 passes, en 19 minutes et pas une de plus.

Mais la nouvelle sortie du Freak ne fait donc pas la Une des journaux de la FIBA ce soir, puisque c’est logiquement de sa cheville dont on parle, à quatre jours d’un huitième de finale qui verra sans doute les Grecs affronter la République Tchèque, en tout cas c’est ce qui ressort à l’heure de ces lignes. Là où l’on se dit que la présence du leader hellène n’était sans doute pas essentielle cet après-midi, lui qui avait déjà été mis au repos face à la Grande-Bretagne, mais inutile de regarder dans le rétro et visons plutôt la lunette en espérant ne pas avoir à lire de mauvaise nouvelle dans les prochaines heures tant cet Euro est pour l’instant parti sur des bases folles en grande partie grâce aux perfs des Giannis, Luka, Nikola et compagnie.

Tous les comptes Twitter avec une PP Giannis sont désormais mis en favori et on mettra un réveil toutes les heures cette nuit c’est promis. Alors pour la beauté du sport et de la compétition laissez-le tranquille, et reprenons dès ce week-end cet Euro avec toutes ses forces vives.