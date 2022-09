Les derniers matchs de la phase de groupe sont terminés et la première semaine de cet EuroBasket a donc rendu son verdict. Messieurs si vous désirez aller chercher la médaille d’or vous savez ce qu’il vous reste à faire, et pour la France, par exemple, il faudra battre, logiquement, la Turquie, la Serbie, la Slovénie et l’Espagne ou la Grèce. Peut-on faire plus compliqué ? Non.

Soixante matchs de joués en huit jours, quelques performances individuelles monstrueuses (Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Franz Wagner…), des nations qui répondent présent (la Grèce, la Serbie…) mais également une pincée de magie (la Belgique face à l’Espagne par exemple) et des invités surprises à la table des superstars (Aleksandar Vezenkov, Alperen Sengun, Simone Fontecchio, TERRY TARPEY…). Huit jours en apnée mais désormais on rentre dans le dur avec le bracket final tout chaud sorti du four. Quatre huitièmes de finale samedi, quatre dimanche, les quarts de finale mardi et mercredi, les demi-finales vendredi et un firework sans Katy Perry dimanche en huit. La tableau ? Il est tout chaud tout beau, visez plutôt :

C’est pas un bracket c’est un sentier jonché d’épines et squatté par des hyènes prêtes à vous dépecer, notamment pour une Équipe de France qui devra être extraordinaire dès samedi pour remplir son objectif de médaille. Alperen Sengun, Cedi Osman et Furkan Korkmaz en huitièmes, Nikola Jokic et Vasilije Micic en quarts, Luka Relou en demi et une potentielle finale face à Giannis Antetokounmpo ou Rudy Fernandez, évidemment on essaiera d’abord de taper la Turquie dans deux jours mais avouez bien que le parcours potentiel donne des sueurs dans le dos.

Tous les favoris sont là, on aura droit à des chocs énormes dès ce week-end (Croatie – Serbie, Espagne – Lituanie, France – Turquie) et c’est tout simplement le must du basket européen, presque mondial que l’on va pouvoir vivre à partir de ce samedi à 12h. Vous êtes prêt ? Y’a intérêt.