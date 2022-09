Ça sera passé très vite. Des 24 équipes présentes au départ seules 16 sont ce soir encore en lice. Amis Géorgiens, Bulgares, Bosniens, Hongrois, Estoniens, Anglais, Israëliens et Hollandais merci pour tout, mais place aux grands désormais. Envoyez le récap de cette dernière journée de poules, et on passe très vite aux choses sérieuses.

Les résultats du jour

Finlande – Pays-Bas : 88-67

– Pays-Bas : 88-67 Croatie – Ukraine : 90-85

– Ukraine : 90-85 Estonie – Grèce : 69-90

: 69-90 République tchèque – Israël : 88-77

– Israël : 88-77 Grande-Bretagne – Italie : 56-90

: 56-90 Serbie – Pologne : 96-69

Les Groupes A et B avaient livré tous leurs secrets hier soir et aujourd’hui ce sont donc, allez gros suspense, les Groupes C et D qui offraient leurs derniers rebonds. Des surprises aujourd’hui ? Allez gros suspense… non. Une minute de silence pour honorer Queen Babeth avant Grande-Bretagne – Italie, l’Italie justement, puis la Serbie et la Grèce qui cartonnent leurs faibles adversaires du jour et, finalement, une équipe qui fait une opération parfaite aujourd’hui : la République Tchèque. Grâce à un Tomas Satoranski enfin de retour à son vrai niveau et presque en triple-double, les Tchekos ont en effet gagné leur match de la peur face à Israël et récupèrent le dernier spot du Groupe D, qui les envoie face à la Grèce en huitièmes de finale mais ça c’est une autre histoire. En parlant de la Grèce Giannis Antetokounmpo a cartonné l’Estonie en une mi-temps mais s’est fait mal à la cheville et tout le Péloponnèse bégaie en attendant des nouvelles, alors que le choc de la journée a vu l’Ukraine perdre de 5 points face à la Croatie d’un Bojan Bogdanovic en forme, cette défaite de 5 pions permettant in extremis aux Ukrainiens de garder leur deuxième place du Groupe C. Allez zou, envoyez les classements et on passe à la suite ?

Les classements

Le bracket final

Le programme de demain