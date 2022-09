Ça y est, le premier tour de l’EuroBasket 2022 est officiellement derrière nous et ça veut dire que l’ensemble des affiches des huitièmes de finale sont désormais connues. La Grèce, l’un des poids lourds de l’Euro et toujours invaincue, va notamment croiser la route de la République Tchèque ce dimanche à 20h45. Une formalité ? Probable, à moins que la cheville de Giannis…

Les Tchèques avaient absolument besoin d’un succès contre Israël pour décrocher leur ticket pour les huitièmes. Les Grecs, eux, avaient déjà validé leur qualif, et la première place du groupe était même sécurisée avant leur dernier match contre la faible Estonie. Autant dire qu’en matière d’enjeu, on était d’un côté sur un do or die game et de l’autre sur un match de départemental le dimanche matin. Mais au final, les Tchèques – portés par un Tomas Satoransky de retour en forme (14 points, 8 rebonds, 11 passes) – comme les Grecs ont fait le boulot pour s’offrir un huitième de finale ce dimanche, huitième de finale qui s’annonce bien déséquilibré sur le papier mais qui pourrait l’être un peu moins sur le terrain si jamais la cheville de Giannis Antetokounmpo venait à faire des siennes.

Car si le Greek Freak s’est encore une fois baladé en plantant 25 points en 19 minutes à 9/10 au tir ce jeudi, la cheville droite a malheureusement tourné et ça jette forcément un petit doute sur le huitième de finale à venir. Connaissant le bonhomme, on imagine mal Giannis se laisser abattre par ce bobo et encore moins manquer cette échéance importante vers un potentiel titre de champion d’Europe, mais dans le même temps on se demande pourquoi le Freak a joué 19 minutes dans un match contre l’Estonie. Certes le Freak avait déjà raté la rencontre face à la Grande-Bretagne, certes c’est facile à dire après coup, mais c’est quand même le genre de scénario qu’il fallait absolument éviter. Bon, le coach de la Grèce Dimitris Itoudis a tout de même voulu se montrer rassurant ce jeudi soir et il est tout à fait possible que cet épisode ne soit plus qu’un mauvais souvenir dans quelques jours, quand la Grèce aura martyrisé la bande à Tomas Satoransky avant un probable rendez-vous hyper excitant contre l’Allemagne en quarts de finale. C’est en tout cas ce qu’on espère.

Giannis going for precautionary exams on his twisted ankle. First indications: nothing serious — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 8, 2022

On croise les doigts pour voir un Giannis à 100% de ses moyens ou pas loin ce dimanche face aux Tchèques, car le Freak représente quand même l’une des grandes raisons qui font de cet EuroBasket 2022 une compétition tout simplement immanquable. Dans le cas contraire, ce sera l’occasion pour Sato et ses copains de créer un authentique exploit.