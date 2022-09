C’est plus ou moins ce qui était prévu depuis la fin de la phase de poule jeudi soir, et la logique a donc été respectée puisqu’on retrouvera donc l’Allemagne et la Grèce face à face mardi à 20h30 dans le cadre des quarts de finale de l’EuroBasket 2022. Une salle en feu et des Allemands avec le vent dans le dos, assez pour renverser l’ogre Giannis Antetokounmpo et ses suiveurs ?

Après Slovénie – Pologne, Finlande – Espagne et Italie – France, on connait le dernier quart de finale au programme et le bracket complet vient tout juste de sortir du four. Mardi soir à 20h30 à Berlin, les hôtes allemands affronteront donc Giannis Antetokounmpo, leur cheerleader Thanasis et une équipe de Grèce aux dents longues, bien que poussée dans ses retranchements ce soir par une équipe de République Tchèque qui aura tenu pendant 35 minutes environ, grâce notamment à une super entame de Jan Vesely et un nouveau gros match de Tomas Satoransky avec… 17 passes.

Un huitième de finale qui n’avait rien d’une ballade de santé pour un Giannis longtemps freiné en attaque, et mardi soir ce sera donc encore une autre choucroute pour le Greek Freak et ses frères car c’est l’équipe d’Allemagne et donc un peuple tout entier qui se dressera face à eux. Avec Dennis Schroder, Franz Wagner et Daniel Theis pour la caution NBA, Maodo Lo, Andreas Obst et Niels Giffey pour envoyer des pralines du parking et les vieux grognards de la raquette pour tenter de stopper le TGV des Bucks, le coach Gordon Herbert a en tout cas à sa disposition un groupe capable d’emmerder les Grecs et ont peut-être montré depuis le début de cet Euro qu’ils pouvaient d’ailleurs s’assoir avec eux à la table des favoris de la compétition.

20h30 mardi, on vous détaillera évidemment très vite ce gros choc, dans une Mercedes-Benz Arena qui sentira bon la bière et la saucisse. On n’a pas trouvé mieux comme généralité, en même temps j’ai jamais foutu les pieds en Allemagne, déso.