On connait désormais les huit meilleures nations de cet EuroBasket 2022, en tout cas les huit dernières qualifiées, si on part du principe que les huit meilleures étaient toutes dans le groupe de la France, oui on exagère toujours un peu. Quoiqu’il en soit voici le récap de cette deuxième journée de huitièmes de finale, place au Top 8 désormais.

Les résultats du jour

Ukraine – Pologne : 86-94

: 86-94 Finlande – Croatie : 94-86

– Croatie : 94-86 Serbie – Italie : 86-94

: 86-94 Grèce – République Tchèque : 94-88

Une journée un tantinet plus calme que celle d’hier (récap disponible ici) mais les Italiens auront tout de même réussi à nous faire réfléchir à un changement de nationalité, même si mercredi ce sera une autre histoire. La journée d’aujourd’hui pour commencer ? Des Polonais longtemps accrochés mais assez sûrs de leurs forces face à l’Ukraine, avec un duo Slaughter / Ponitka incroyable à la baguette et deux mecs dont les noms qui finissent en « ski » qui ont plutôt bien joué des coudes et des poignets. Fin de parcours pour les Ukrainiens donc, qui avait commencé leur tournoi par trois victoires et qui le terminent par trois défaites, et fin de tournoi également pour de décevants Croates, on commence à en prendre l’habitude, des Croates qui avaient perdu le génat Zubac sur blessure après deux minutes seulement et qui ont finalement perdu pied face à un Lauri Markkanen absolument démoniaque (43 points pour le Kevin Durant venu du froid, relisez bien). La Pologne ira défier la Slovénie en quarts mercredi, les Finlandais mangeront espagnol mardi, la suite aux prochains épisodes.

A 18h nos cœurs se sont ensuite emballés avec un incroyable duel entre la Serbie et l’Italie, que les Italiens ont finalement gagné grâce à un incroyable dernier quart-temps et une rage de vaincre à en faire rougir… bah les Serbes, bien incapables une nouvelle fois d’élever leur niveau de jeu malgré un roster à faire baver de plaisir els esthètes du basket. Pour gagner au basket il faut jouer à cinq, c’est mon coach Jean-Mi qui me l’a dit en U11, et ces Italiens avaient trop de cœur, trop de tripes et trop de couillasses pour ne pas passer aujourd’hui et pour ne pas rejoindre… la France en quarts mercredi. Miam-miam, va falloir les calmer ces hurluberlus. Dernière équipe qualifiée ce soir pour les quarts, la Grèce qui a mis 34 minutes à prendre la mesure de Tchèques qui n’étaient pas venus pour faire du bilboquet. Giannis a joué au basket pendant cinq minutes et ça a suffi cette fois-ci, mais il faudra se lever un peu plus tôt pour vaincre les Allemands mardi.

Le bracket

Le programme de demain