Après le match de l’Équipe de France face à la Lituanie à 17h45, dont vous pouvez retrouver la preview juste ici, une autre affiche viendra boucler ce très gros programme, programme que vous pouvez retrouver juste là. L’Italie et la Grèce ont gagné hier, l’Italie et la Grèce veulent claquer la passe de deux, une seule nation des deux n’a un Freak dans son roster mais les deux peuvent clairement l’emporter aujourd’hui. Envoyez la preview !

L’entrée en lice de la Grèce hier face à la Croatie ? Un délice. L’entrée en lice de Giannis Antetokounmpo ? Un massacre. L’entrée en lice des Italiens face à l’Estonie ? Un antipasti discret mais efficace en bouche. Un match et une victoire pour deux des très gros morceaux de ce Groupe C, et donc un deuxième succès dès cet après-midi qui donnerait toutes les chances à l’équipe victorieuse de terminer en tête de cette poule, surtout si c’est la Grèce en vérité. Bah ouais, tu ponces les Croates et les Italiens en 24h et derrière c’est la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie au programme ? On vous laisse imaginer. Mais si la perspective d’un deux sur deux pour la Grèce les mettrait effectivement très bien, pas pour autant que la rencontre du jour (21h à Milan) ne soit une partie de plaisir pour Giannis et ses soldats.

Tout d’abord et vous l’aurez remarqué il y a moins d’une seconde dans la phrase précédente : l’Italie jouera à domicile et pourra donc compter sur 30 000 poumons hurlant des grands « Poltronesofa » pendant deux bonnes heures. Milieu hostile mais bon, disons que les Grecs s’y connaissent un peu en salles combles et en ambiance type banquet des classes. Sur le terrain ? Non, Giannis Antetokounmpo n’a pas vraiment de concurrence lorsqu’il se met à table, oui Tyler Dorsey est une magnifique addition au groupe et il a littéralement éclaté la Croatie à lui tout seul hier en première mi-temps, oui la sélection hellène est l’une des plus complètes et complémentaire, mais… mais les Italiens sont en mission, les Italiens doivent « le faire » pour Danilo Gallinari, out toute la saison a-t-on appris hier. Des Italiens solides et dans une belle continuité depuis trois ou quatre ans, drivés par un duo Simone Fontecchio / Achille Polonara à qui il ne faut laisser aucun millimètre, par un duo d’anciens NBAers composé de Nicolo Mannion et Nicolo Melli, drivés également par Nicoletta ce diable de Gigi Datome, toujours là pour offrir ses meilleurs buckets et ses meilleurs flops malgré ses 55 balais.

Un collectif et des snipers dans tous les coins du quartier, un public milanais acquis à leur cause comme une escalope, voilà les atouts italiens pour ce soir. Un joueur unique et générationnel, une équipe de tueurs à gages et la possibilité dès ce soir de mettre le Groupe C en mute, voilà ce que la Grèce a comme arguments. Début de réponse à 21h sur Canal Plus, en clair, réponse définitive deux heures plus tard !