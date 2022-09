On rentre dans le dur aujourd’hui avec DOUZE matchs au menu de cette troisième journée de l’Euro. Douze matchs, va falloir jongler intelligemment, car parmi ces douze matchs au moins la moitié méritent qu’on s’y penche. On tente d’y voir plus clair ? Allez !

Le programme du jour :

13h30 : Montenegro – Belgique

Finlande – Pologne

Grande-Bretagne – Croatie

Allemagne – Bosnie

Bulgarie – Turquie

Estonie – Ukraine

République Tchèque – Serbie

Lituanie – France

Géorgie- Espagne

Hongrie – Slovénie

Italie – Grèce

Pays-Bas – Israël

Les classements avant les matchs

Le match à ne pas louper

Non ça ne vient pas du fait qu’on est né à Bourg en Bresse et que, par conséquent, on supporte évidemment LA FRANCE sur cet Euro, mais le plus gros match de la journée concerne bel et bien LA FRANCE, qui joue non pas sa vie mais au moins sa survie à 17h45 face à la Lituanie. Défaits par l’Allemagne lors du Day 1, les Bleus ont l’obligation de se racheter et, manque de bol, ce sera face à une Lituanie défaite également en ouverture, par la Slovénie, et qui a par conséquent elle aussi besoin de gagner. Pas de bol on a dit. Énorme choc européen, entre deux équipes qui se connaissent et qui ont l’habitude de se croiser dans ce genre de compétition, mais cette fois-ci on remet donc les compteurs à zéro et c’est donc en fin d’après-midi et sur Canal Plus que l’on transpirera ensemble devant les exploits ou non de la bande à Terry Tarpey et Amath M’Baye. Est-ce que cette phrase fait peur ? A vous de juger.

Les enjeux principaux :

Bien évidemment on ne va renvoyer personne à la maison dès le troisième jour, mais certaines nations jouent déjà gros en ce samedi. Dans le Groupe A ? L’Espagne et la Turquie tenteront la passe de deux respectivement face à la Géorgie (gros match !) et la Bulgarie (tranquille) alors que le Belgique – Montenegro qui ouvrira le programme ressemblera à un play-in pour la qualif pour les huitièmes, surtout pour des Belges victorieux avant-hier contre la Géorgie. Dans le Groupe B ? La Slovénie risque de rigoler fort face aux modestes hongrois, l’Allemagne tentera de se mettre à l’abri contre la Bosnie et le GROS choc de la journée verra s’affronter la France et la Lituanie, deux équipes vaincues jeudi pour leur premier match. Dans le Groupe C le Grèce – Italie promet et on souhaite bon courage aux Transalpins pour stopper l’autre maboule, les Croates ont tout intérêt à assurer contre les Anglais et l’Ukraine fera un grand pas vers la qualif en cas de win contre les Estoniens. Enfin, dans le Groupe D le match le plus équilibré semble être le Finlande – Pologne de 14h, alors que les Serbes et Israël devraient claquer la passe de deux face à la République Tchèque et les Pays-Bas.

Début des hostilités à l’heure de la Tropézienne et un programme qui nous amènera pépouze jusqu’à 23h, pour une après-midi 100% basket. Vous êtes prêts ? Nous on l’est !