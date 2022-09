Un nouveau chapitre de la rivalité France – Espagne est sur le point de s’écrire, ce dimanche 18 septembre à 20h30. Deux des plus grandes nations européennes s’affrontent en finale de l’EuroBasket 2022 à Berlin. Comme d’habitude avec nos chers voisins du sud, l’enjeu sera un tout petit peu plus grand (environ 12 millions fois plus) qu’un simple match de panier-ballon. Allez, on se met tout de suite dans l’ambiance ! #BEATSPAIN

UNE RIVALITÉ HISTORIQUE

Si vous aimez le basket, le sang et les larmes, alors impossible de manquer le match de ce soir ! On vous donne 10 raisons juste ici. Spoiler, c’est déjà parce qu’il s’agit d’une finale et que la France y participe. Mais surtout compte tenu de l’adversaire qui sera opposé à nos Bleus avec un trophée continental à distribuer au bout des 40 minutes. Une finale, ça ne se joue pas ça se gagne. Le dicton est triplement plus vrai lorsqu’il s’agit d’une finale France – Espagne. Pour bien cerner d’où vient cette animosité entre les deux plus gros palmarès du basketball européen depuis une grosse dizaine d’années, TrashTalk s’est plongé dans les archives afin de recenser tous les épisodes mythiques qui rendent cette rencontre si particulière, du premier affrontement marquant en 2011 aux dernières retrouvailles à Rio en 2016.

La manchette de Rudy Fernandez, la faute de Boris Diaw, le shoot de Thomas Heurtel. 10 ans d’une rivalité brûlante entre deux des meilleures équipes européennes ⚔️ Une seule gagnera l’or demain 🥇#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/iqbMGyJixk — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 17, 2022

BIEN PLUS QUE DU BASKET

Vous l’avez compris, Espagnols et Français n’aiment pas partir en vacances ensemble et ça ne date pas d’hier. D’ailleurs, ce constat n’est pas seulement vrai dans notre sport fétiche et cette rivalité va en réalité bien au-delà des terrains de basketball. Qui ne se rappelle pas d’un duel France – Espagne au football ou encore au handball ? Si on sort du sport, on retrouve même des historiques sur Internet lors de la Pixel War ou tout simplement derrière les fourneaux.

LA PREVIEW DE LA FINALE

Maintenant qu’on est bien chauds, il est l’heure de la grande preview. Quelles match-ups observer, qui seront les grands acteurs du match de ce soir, qui siffler encore plus fort que les autres côté espagnol ? C’est par ici que ça se passe :

Autant vous prévenir tout de suite, on espère que vous aimez mater du rouge et jaune sur vos écrans car vu l’été 2022 réalisé par les sélections espagnoles dans les différentes catégories d’âge (9 compétitions disputées, 9 finales) , ce n’est pas près de s’arrêter.

Ça y est, vous savez tout avant la grande finale de ce soir ! Et si vous avez bien retenu la leçon, on vous attend avec le couteau entre les dents à partir de 20h30 pour suivre cette rencontre si particulière avec nous sur YouTube. Rendez-vous absolument immanquable sinon vous vous tatouez un drapeau espagnol sur l’épaule.



#BEATSPAIN