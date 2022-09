Une dizaine de jours avant les Jeux olympiques de Londres en 2012, un » bon p’tit match amical » comme dirait Jacques Monclar, a eu lieu à Paris Bercy entre les deux meilleurs ennemis du basket européen. Dans ce match d’exhibition, Mickaël Gelabale et Rudy Fernandez ont été éjectés après être passés à deux doigts d’enfiler les gants et de rentrer dans l’octogone. Sans règles, bien sûr.

À une grosse semaine du début des Olympiades londoniennes et seulement un an après leur affrontement en finale de l’EuroBasket 2011, c’était évident que ce match amical ne le serait en aucun cas, si ce n’est au niveau de l’enjeu. Depuis la défaite un an auparavant et l’attentat de Rudy Fernandez sur Tony Parker, les choses n’étaient plus les mêmes entre l’ailier espagnol et les Frenchies. Ça, Mike Gelabale avait bien dû s’en souvenir.

Il reste moins de 3 minutes à jouer dans le 3ème quart temps lorsque Gelabale vole le ballon aux Espagnols après une déflection (mot à ne pas confondre) de Boris Diaw qui court vite devant. Fernandez se retrouve face à Gelabale, qui pour le coup a la balle (on imagine que personne ne l’a jamais faite celle-là) et tente d’intercepter la passe tout terrain que tente l’ailier français. Comme à son habitude, Rudy n’y va pas de main morte et bouscule Mike qui, comment dire ça de manière raisonnable, va réagir avec un tantinet d’impulsivité : grosse poussette tah un bûcheron alcoolisé à qui on a mal parlé de sa femme et c’est parti. Rudy revient à la charge plein de mauvaises intentions et Gelabale le repousse à nouveau avant que les deux ne soient séparés – entre autres – par les armoires Serge Ibaka et Kevin Séraphin. Les arbitres décideront finalement d’expulser les deux joueurs belliqueux pour sanctionner et éviter toute autre reprise de volée dans la mâchoire par la suite. L’un des deux joueurs sera plus long que l’autre à sortir du terrain, furieux de recevoir la même sanction et assénant les arbitres de « Mais c’est lui qu’a commencé c’est po juste ! ». Évidemment on parle bien de Rudy Fernandez, notre souffre douleur favori.

49-56 après 30 minutes. L’exclusion de Rudy Fernandez et Mickaël Gélabale pour un début de bagarre n’a pas changé la donne. — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 15, 2012

La rencontre sera remportée par l’Espagne (75-70) et les deux équipes ne le savent peut-être pas, mais ce court épisode s’inscrira dans la lignée de la rivalité historique entre les deux nations, même si ce n’était « qu »‘un match amical. Quelques semaines plus tard, Nico Batum continuera la tradition en envoyant un crochet du droit dans les bourses de Juan Carlos Navarro. Le début d’une grande histoire d’amour quoi.

Cette altercation sera le fait le plus marquant de la rencontre (ça nous arrange étant donné que l’Espagne avait gagné). Mickaël Gelabale ne jouant plus pour les Bleus, on ne devrait pas en arriver là demain lors de la finale. Quoique l’ami Rudy est toujours dans les parages…