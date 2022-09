Le grand jour est arrivé ! À 20h30 ce soir, la France et l’Espagne se retrouvent pour le choc qu’on attend tous, la finale de l’EuroBasket ! En attendant le début des hostilités, place à la grosse preview des forces en présence.

Ils sont passés à un cheveu de l’élimination en huitième puis en quart mais la France est finalement arrivée à destination. Presque dix ans après la première médaille d’or remportée à l’EuroBasket (en 2013), les Bleus ont l’occasion d’ajouter un nouveau titre à leur palmarès. Pour cela, il faudra rééditer la belle prestation de la demi-finale contre la Pologne. Monstrueux défensivement, les Français n’ont pas laissé respirer les Polonais une seule seconde, tuant le suspense en à peine une mi-temps. Face à l’Espagne, cinquième attaque du tournoi, il faudra également sortir le coffre-fort pour ne pas subir la furia espagnole. Heureusement, les principales armes des Ibères sont à des postes où les Bleus sont bien armés (Rudy Gobert pour Willy Hernangomez, Andrew Albicy pour Lorenzo Brown). Si défensivement, la France a de quoi lutter, la grosse question reste quand même dans l’animation offensive. Ces maudites pertes de balle (plus de 15 par match !) continuent de plomber l’attaque des Bleus, offrant souvent des opportunités de points faciles en contre-attaque pour l’adversaire. La petite stat qui tue : avec le même nombre de matchs disputés, la France compte 52 turnovers de plus que l’Espagne ! Autant dire qu’il va falloir se la jouer Mr Propre aujourd’hui pour l’emporter et on espère voir un Guerschon Yabusele aussi monstrueux que lors du dernier match. Hormis l’éternel Rudy Fernandez, les Français ont d’ailleurs l’avantage au niveau de l’expérience et du vécu en sélection. Certes, les frères Hernangomez ont connu la fin des belles années de la génération dorée espagnole mais ils n’avaient pas le même rôle que nos Evan Fournier, Thomas Heurtel ou Rudy Gobert. Savoir backer son starter avec qualité c’est une chose, savoir faire son boulot quand le moment est venu, c’en est une autre. Aux Bleus de montrer qui sont les patrons.

En face, la Roja veut continuer son été de rêve. Entre les sélections jeunes (garçons comme filles) et l’équipe première, l’Espagne a disputé neuf compétitions internationales en 2022 pour… neuf finales ! Autant dire qu’on n’a pas fini d’entendre parler des Espagnols au plus haut niveau. Une médaille d’or à l’EuroBasket 2022 serait un immense succès pour la Roja. Orpheline de ses cadres historiques à la retraite (les frères Gasol, Sergio Rodriguez) et sans ses derniers leaders blessés (Ricky Rubio, Sergio Llull), l’Espagne est venue à l’Euro avec un effectif qui donnait l’impression d’être en transition. Pas forcément une bande de jeunots puisque la majeure partie du roster tourne plutôt autour des 27-28 ans mais beaucoup de garçons qui ont une expérience limitée au niveau FIBA. Des douze Espagnols présents aux JO l’an dernier, seuls quatre sont là cet été en Allemagne (Fernandez, Willy Hernangomez, Garuba et Lopez-Arostegui). Forcément, on s’est dit que ça risquait d’être compliqué de lutter face aux mastodontes de la compétition et puis l’Espagne nous a encore prouvé qu’elle n’avait pas besoin de noms clinquants pour aller chercher une nouvelle finale. Willy Hernangomez a pris de l’importance dans le groupe, le naturalisé Lorenzo Brown nous sort une compétition de bourrin pour sa grande première, captain’ Fernandez est toujours là pour planter ses tirs de loin et défendre comme un mort de faim, sans oublier le très expérimenté Sergio Scariolo sur le banc pour coordonner tout ça. L’Espagne n’est peut-être pas favorite ce soir mais les Ibères joueront le coup à fond, comme toujours.

LES ROSTERS

France : Andrew Albicy, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Amath M’Baye, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele

Espagne : Lorenzo Brown, Jaime Pradilla, Jaime Fernandez, Xabi Lopez-Arostegui, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Joel Parra, Sebastian Saiz, Alberto Diaz, Dario Brizuela

LE PARCOURS DES DEUX ÉQUIPES

France – Allemagne : 63-76

: 63-76 France – Lituanie : 77-73

– Lituanie : 77-73 France – Hongrie : 78-74

– Hongrie : 78-74 France – Bosnie : 81-68

– Bosnie : 81-68 France – Slovénie : 82-88

: 82-88 France – Turquie : 87-86

– Turquie : 87-86 France – Italie : 93-85

– Italie : 93-85 France – Pologne : 95-54

Espagne – Bulgarie : 114-87

– Bulgarie : 114-87 Espagne – Géorgie : 90-64

– Géorgie : 90-64 Espagne – Belgique : 73-83

: 73-83 Espagne – Montenegro : 82-65

– Montenegro : 82-65 Espagne – Turquie : 72-69

– Turquie : 72-69 Espagne – Lituanie : 102-94

– Lituanie : 102-94 Espagne – Finlande : 100-90

– Finlande : 100-90 Espagne – Allemagne : 96-91

France – Espagne, deux équipes, une seule médaille d’or, 40 minutes pour tout donner. C’est ce soir à 20h30 et c’est IMMANQUABLE. Un nouveau grand moment d’histoire de l’EuroBasket va se jouer devant nous, on a déjà hâte d’y être. Allez les Bleus !