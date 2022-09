France – Espagne. Les Bleus contre la Roja. La défense tricolore contre la culture du jeu espagnole. Pas de doute, on est véritablement sur un grand classique du basket international. Cette rivalité qui dure depuis plus de dix ans va connaître un nouvel épisode ce dimanche soir pour la grande finale de l’EuroBasket 2022, six ans après le dernier France – Espagne en match officiel et alors qu’on n’attendait pas forcément les deux équipes à ce niveau-là.

À quoi reconnaît-on une grande rivalité ?

Des affrontements légendaires. De magnifiques victoires comme de cruelles défaites des deux côtés. Des moments marquants. Des styles opposés ou des cultures de jeu différentes. Une animosité ambiante. Et puis forcément aussi (au moins un peu) du respect pour l’adversaire. Voilà autant d’éléments qu’on retrouve dans tous les plus gros duels ayant marqué l’histoire du sport – Real Madrid vs Barcelone, Lakers vs Celtics, Ali vs Frazier – et notamment ceux opposant la France à l’Espagne en basket. Mais ce qui représente peut-être le signe ultime d’une grande rivalité, c’est qu’elle résiste à l’épreuve du temps. Au lieu de mourir, elle trouve toujours un moyen pour se perpétuer.

Le dernier France – Espagne en match officiel ? Il date des Jeux Olympiques 2016 de Rio. Oui, c’était il y a six ans déjà. À l’époque, le meilleur joueur de l’histoire du basket français Tony Parker jouait encore avec les Bleus, même si c’était son dernier match en sélection. Boris Diaw – aujourd’hui manager général de l’Équipe de France – était également sur le terrain. En face, il y avait encore Pau Gasol, monument du basket espagnol, et toute la clique : Sergio Llull, Rudy Fernandez, Ricky Rubio, Sergio Rodriguez, Juan Carlos Navarro, Jose Calderon… des noms qu’on connaît par cœur dans l’Hexagone après des années d’affrontements épiques (2011, 2012, 2012 bis, 2013, 2014, 2015) lors des grandes compétitions internationales.

Depuis ce quart de finale olympique, forcément, beaucoup de choses ont changé de part et d’autre. La génération Tony Parker a laissé place à la génération 1992 symbolisée par Evan Fournier et Rudy Gobert, qui possède déjà deux médailles autour du cou (le bronze au Mondial 2019, l’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo) mais dont le couronnement ne pourra se faire qu’en cas de titre suprême. La Roja, quant à elle, a vu sa génération dorée – celle des frères Gasol – progressivement raccrocher (sauf Rudy Fernandez mais ce mec-là jouera jusqu’à 60 ans donc ça compte pas) pour laisser placer aux frérots Hernangomez et leurs copains. Mais il y a deux choses qui n’ont pas bougé. L’identité des deux coachs d’abord, Vincent Collet et Sergio Scariolo, et puis surtout l’essence de cette rivalité qui n’est pas prête de s’arrêter.

Au début de l’EuroBasket 2022, on nous parlait beaucoup de la Slovénie de Luka Doncic, championne d’Europe en titre. On nous parlait de la Grèce du monstre Giannis Antetokounmpo. On nous parlait de la Serbie de Nikola Jokic. Ces trois nations, portées par trois des meilleurs joueurs de la planète basket, faisaient partie des grands favoris du tournoi. Un statut qui s’est confirmé au terme du premier tour de la compétition, chacune de ces équipes terminant première de son groupe. L’Équipe de France, à travers ses beaux parcours au Mondial 2019 et surtout aux JO de Tokyo, était également listée comme un candidat potentiel au titre, mais pas mal de doutes entouraient le groupe de Collet après une préparation pas forcément des plus convaincantes et les hauts et les bas vécus lors de la première partie de l’Euro. Des doutes, il y en avait également un certain nombre autour de cette version-là de l’Espagne, considérée globalement comme la plus faible depuis des années et que beaucoup ne voyaient même pas dans le dernier carré de la compète. Un sentiment exacerbé par la défaite surprise de la bande à Scariolo face à la… Belgique au premier tour.

Résultat ? Nous sommes aujourd’hui le 18 septembre 2022, et on a France – Espagne en finale de l’EuroBasket.

Pendant que la Slovénie passait au travers contre une équipe de Pologne en état de grâce, pendant que la Grèce craquait face à une sélection allemande en feu, et que la Serbie se plantait une nouvelle fois contre la folle équipe d’Italie, la France et l’Espagne ont fait leur bout de chemin. Les Bleus ont été miraculés à deux reprises, d’abord face à la Turquie (merci Cedi) puis contre les Italiens (merci Simone), avant de sortir leur meilleur match du tournoi contre une formation polonaise qui n’a jamais vu le jour face à l’intensité défensive tricolore. La Roja a fait le boulot dans le choc des huitièmes face à la Lituanie puis a mis fin au parcours étonnant des Finlandais de Lauri Markkanen, tout ça avant de briser le rêve allemand en réalisant un énorme quatrième quart-temps en terre hostile.

Comme au bon vieux temps, la France et l’Espagne se retrouvent donc sur la plus grande des scènes, avec la suprématie du basket européen en jeu. Un scénario qu’on a vécu tellement de fois, mais qu’on ne pensait pas forcément écrire cette année. Un choc plus ou moins inattendu, mais dans le même temps un véritable classique. Et nous, supporters, on n’a absolument rien perdu de notre ferveur, même six ans après la dernière confrontation en compétition officielle. Si ça fait depuis 2016 que les Bleus n’ont pas affronté la Roja, ce dimanche c’est comme si on était revenus une décennie en arrière quand la rivalité était véritablement à son apogée. Tout simplement parce qu’un France – Espagne restera pour toujours un France – Espagne. Peu importe l’endroit, peu importe le tournoi, peu importe l’enjeu, peu importe les acteurs.

Voilà à quoi on reconnaît une grande rivalité.