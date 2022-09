Dans 48h on connaitra donc le dénouement de cet EuroBasket 2022, et ce soir l’entonnoir a sacrément œuvré pour qu’on y voit plus clair. Il ne reste désormais plus que deux nations à même d’aller gratter ce titre européen, pas n’importe lesquelles car ce sont bel et bien les meilleurs ennemis de France et d’Espagne qui se castagneront dimanche à 20h30 pour la médaille d’or. On débriefe cette journée de demi-finale ?

Les résultats du jour

France – Pologne : 95-54

– Pologne : 95-54 Allemagne – Espagne : 91-96

Si l’on devait résumer cette journée et la comparer à un spectacle musical ? Disons qu’on a assisté à un concert de Coldplay en soirée, et que Sébastien Patoche était celui qui s’occupait de la première partie. Un peu méchants avec nos Français pour le coup, eux qui l’ont justement si bien joué, le coup, mais disons qu’un match qui se termine avec quarante points d’écart n’est pas la meilleure publicité pour le basket. On l’avait demandé, un match sans finir en PLS siouplé, et on l’a eu alors ne nous plaignons pas, et applaudissons plutôt ces Bleus qui ont fait le taf de manière ultra-sérieuse face à une Pologne émoussée et donc à des années lumière du niveau des gars de Collet. Mateusz Ponitka a donc pété et troué son slip, et pour le concert de Coldplay c’était donc Espagne – Allemagne, incroyable match pour un incroyable choc, et au bout du compte des Allemands à deux doigts de sortir la Roja mais une Roja increvable, au moins autant que la carte du même nom au jeu des 1000 Bornes. Dennis Schroder a appuyé sur le champignon mais les Espagnols ont sorti leur atout au dernier quart et ont fini par taper l’hôte, ça ne se fait pas mais disons que ces chacals sont quand même doués pour sortir le pays hôte en demi-finale de son Euro, devant son public, aucun seum ici mais juste des larmes qui remontent. La France donc, l’Espagne, encore une fois, et un dimanche qui s’annonce succulent mais pas forcément bon pour nos petits cœurs.

Le bracket

Le programme de demain