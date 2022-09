Après les énormes émotions vécues face à la Turquie et l’Italie, on était évidemment de retour sur le canapé ce vendredi soir pour vivre ensemble la demi-finale entre l’Équipe de France et la Pologne. Et qui dit live TrashTalk dit forcément replay !

Bon, faut bien l’avouer, niveau émotion et montagnes russes c’était pas le même délire que les deux rencontres précédentes. Pas de lancers-francs ratés à la fin, pas de prolongation, pas de scénario improbable, mais plutôt un énorme blowout infligé à la Pologne pour décrocher une qualification tranquille vers la finale. Les voisins ont donc eu un peu de répit ce vendredi et nous on a maintenu notre espérance de vie. Bref c’est pas plus mal avant l’énorme événement prévu dimanche soir à 20h30, où la France jouera pour un deuxième titre européen après celui remporté en 2013. Quelque chose nous dit que ça sera beaucoup plus chaud, beaucoup plus tendu, beaucoup plus enflammé…

Allez, on se prend le replay, on se l’injecte dans les veines et on savoure la victoire. On se retrouve dimanche pour la grande finale, évidemment commentée par vos gars sûrs et certains.