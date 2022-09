Impressionnante défensivement, l’Équipe de France a totalement éteint la Pologne en demi-finale de l’EuroBasket. Une masterclass qui tombe au meilleur des moments avant d’aller se battre pour la médaille d’or ce dimanche (à partir de 20h30).

Après avoir survécu à la Turquie et à l’Italie, un match contre la Pologne semblait plutôt un bon deal pour les Bleus. Seulement voilà, on connaît un peu la chanson dans l’hexagone. On s’arrache pour battre une belle équipe et puis on se relâche contre un adversaire prétendument facile à prendre. Le piège classique quoi. Fort heureusement, nos tricolores n’avaient pas envie de rigoler en cette fin d’après-midi. Étouffante d’entrée de jeu, la défense française a littéralement pris à la gorge une équipe de Pologne qui est clairement tombée sur un os. Dans le sillage d’un Rudy Gobert impérial, impassable, pilier du temple et auteur de plusieurs contres monstrueux, les Bleus ont verrouillé à double tour et jeté la clef, laissant Mateusz Ponitka et ses coéquipiers sans la moindre solution. Les Polonais avaient scoré 58 points en première mi-temps contre la Slovénie au tour précédent, ils ont été limités à… 18 points aujourd’hui. Petite info stats qui nous vient de BasketNews, la dernière équipe à avoir marqué si peu de points à la mi-temps d’une demi-finale de l’EuroBasket, c’était la Hongrie en 1946 ! Ils avaient scoré… 12 points.

The last team to have scored fewer than 20 points in the first half of a #EuroBasket semi-final since 🇵🇱 Poland was 🇭🇺 Hungary in 1946 against Czechoslovakia with 12 points 😬 — BasketNews (@BasketNews_com) September 16, 2022



Symbole de cette inefficacité offensive : les deux leaders de l’équipe, Mateusz Ponitka et A.J. Slaughter, totalement muselés et qui cumulent 16 points à 6/19 au shoot. Avec les compliments de Terry Tarpey, Andrew Albicy et Timothé Luwawu-Cabarrot. Impossible dans ces conditions d’espérer grand-chose et la Pologne finit donc pour la première fois du tournoi sous les 60 points. La coupable, cette équipe française qui n’a rien lâché et qui se met dans les meilleures conditions avant sa finale de dimanche soir. Espagnols et Allemands qui s’affrontent tout à l’heure sont prévenus, il faudra sortir le kevlar pour aller essayer de marquer contre cette muraille tricolore. Alors que les limites offensives des tricolores ont plusieurs fois été pointées du doigt pendant la préparation et la phase de poules, c’est peut-être sa défense de fer qui offrira le tournoi à la France. Reste désormais à savoir si ce sont les assauts de Dennis Schröder ou ceux de Willy Hernangomez qu’il faudra repousser.

L‘Équipe de France a activé le mode forteresse et la Pologne s’est mangée un vilain mur au moment de s’y frotter. Avec une performance de cette qualité ce dimanche, les Bleus peuvent croire à l’or.

Source texte : BasketNews