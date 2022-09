Ce soir la France entame son EuroBasket à Cologne avec un choc ô combien piégeux face à l’hôte allemand, emmené cette année par Dennis Schroder, Franz Wagner et Daniel Theis. L’occasion de faire un zoom sur un mot qui compte pour Vincent Collet et ses joueurs : l’ambition.

On change de ton pour ce onzième épisode, avec cette fois-ci un phrasé plus lourd, plein de sens. Ici on parle d’ambition, de savoir où l’on va, d’être capable de quantifier son désir de sportif, de se fixer un réel objectif. Sans ça pas de succès à moins d’être clairement au dessus de la mêlée, ce qui n’est pas le cas de l’Équipe de France et Collet aime à le rappeler à ses joueurs. A quelques heures du premier match de la compétition il faudra donc savoir vers quelle direction avancer, comme le dit si bien le co-capitaine Rudy Gobert, qui nous lâche dans cet épisode une déclaration qui semblerait sortie de la bouche du commissaire Gobert dans Taxi.

En Équipe de France comme dans la vie il faut avoir un but précis. Si tu démarres la voiture et que tu sais pas où tu veux aller… tu tournes en rond quoi. Et tu gaspilles de l’essence. Et en plus tu perds tu temps. – Rudy Gobert

Evan Fournier rappelle ensuite que c’est aussi l’héritage de quelques anciens qui fait qu’aujourd’hui il y a un statut à faire respecter quand on est l’Équipe de France. Le palmarès est étoffé mais peut l’être encore plus, à la condition donc d’avoir de la suite dans les idées et de ne pas se pointer uniquement pour jouer au basket. Non, un Euro ça se gagne, du moins c’est l’objectif que l’on doit se fixer en EDF en 2022.

Pas de crise d’ego, pas question de se voir plus haut que quiconque mais simplement se rendre compte que cette équipe a quelque chose de spécial, sur et en dehors du terrain. L’objectif ? La médaille d’or. Parce qu’on a quoi ? De l’ambition, c’est dans le titre et ça aidera les Bleus à le ramener, le titre.