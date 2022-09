Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’août.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Beaucoup de joueurs NBA demandent la libération de Brittney Griner, joueuse WNBA, toujours détenue en Russie et condamnée à 9 ans de prison.

FREE BG 🧡💜 — Jaden Ivey (@IveyJaden) August 4, 2022

FREEBG — RJ (@RjHampton14) August 4, 2022

Free BG!! — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) August 4, 2022

FREE BG FREE BG FREE BG !! — JJJ (@jarenjacksonjr) August 4, 2022

FREEBG — Ja Morant (@JaMorant) August 4, 2022

« Libérez Brittney Griner. »

No way! 9 years? Bring our sister and friend home. #FREEBG — Grant Williams (@Grant2Will) August 4, 2022

« Impossible ! 9 ans ? Ramenez notre soeur et amie à la maison. »

Devasted. Prayers that these negotiations are swift to get Brittney home immediately. #WeAreBG — Harrison Barnes (@hbarnes) August 4, 2022

« Dévasté. Nous prions pour que ces négociations fassent immédiatement revenir Brittney Griner à la maison. »

What is truly happening with our Queen @brittneygriner @POTUS @VP ? Please give us an Update. — A11Even (@KyrieIrving) August 4, 2022

« Qu’est-ce qu’il se passe vraiment avec notre reine ? Tenez-nous au courant s’il vous plaît. »

Smh 9 Years…. Free BG 🤞🏾 — 13am Adebayo💥 (@Bam1of1) August 4, 2022

« 9 ans… Libérez Brittney Griner. »

Nah thas Fkd 9 years is ridiculous free BG — Aaron Gordon (@Double0AG) August 4, 2022

« C’est ridicule… 9 ans… Libérez BG. »

FREE BG!! Bring her home!!🙏🏾 — Jarred Vanderbilt (@JVando) August 4, 2022

« Libérez BG et ramenez-là à la maison. »

# Bradley Beal se réjouit du retour des maillots des Wizards époque Gilbert Arenas.

# Rare image de Jonathan Isaac jouant au basket-ball.

# L’EuroBasket va bientôt commencer, les protagonistes commencent à hisser haut les couleurs de leurs drapeaux respectifs.

« Je suis de retour. »

« En route pour l’EuroBasket. »

Premier match de prepa dimanche a

📍Rouen #EuroBasket2022 pic.twitter.com/3EPkdkvO8w — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 1, 2022

« Allez, commençons ! »

# Markelle Fultz est visiblement ivre.

4th seed — Markelle Fultz (@MarkelleF) August 19, 2022

« 4ème place »

# Travis Scott, Kevin Durant, Russell Westbrook, Future, Trae Young… Vraiment, James Harden n’a pas le même anniversaire que tout le monde.