Trois semaines environ avant le début des 30 previews en 30 jours, toute l’équipe de TrashTalk entrera comme vous dès ce soir dans un mode… FIBA, avec le début de l’EuroBasket et notamment le premier match de l’Équipe de France à 20h30 face à l’Allemagne. A cette occasion on s’est donc dit qu’un petit apéro des familles serait idéal pour se mettre dans le bain. Allez, moteur, ça tourne.

Il existe deux catégories de fans de basket. Ceux pour qui l’Euro n’a aucun secret et ceux qui ne seraient pas contre quelques infos supplémentaires. Pour ces deux catégories un hobby les rapproche : l’Apéro TrashTalk. Et oui, rien de tel qu’une petite preview de la compétition, un petit tour du propriétaire qui vous rappellera à quel point l’Euro qui commence risque d’être compétitif. Qui joue, quelles équipes, quels joueurs, comment sortir des poules et qui sont les principaux favoris, on a tenté en une petite heure de vous faire un topo général et essentiel à quelques heures du grand coup de feu. La France et ses douze soldats mais aussi la Serbie, la Lituanie, la Grèce, la Slovénie, la Croatie, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne ou la Turquie, nombreuses sont les nations aux dents longues cette année et le champion d’Europe pourra se targuer le 18 septembre d’être sorti d’un bourbier quasiment jamais vu.

Plus que quelques heures pour être incollable sur la compétition, vous pouvez l’être également en lisant CECI et tout un tas de petites choses sur votre site préféré, alors on s’installe confortablement et on se fait cet Apéro TrashTalk avec le sourire, en attendant 13h30 et le premier match de cet Euro. Espagne – Bulgarie, ça fait pas giga rêver mais on va monter crescendo. Allez, apéro !