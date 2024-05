Le Magic s’est incliné sur le fil face aux Cavaliers la nuit dernière, malgré le chantier de Paolo Banchero. Le sophomore, dans un très grand soir offensif, a envoyé 39 points en étant très propre au shoot. Match de pa-tron.

Paolo Banchero est comme une vieille voiture italienne, elle commence doucement et va de plus en plus vite. Après une première mi-temps déjà d’un bon niveau, l’ailier-fort d’Orlando a passé la seconde dans le deuxième acte. Un troisième quart-temps à 11 points à 5/6 au tir pour maintenant les siens à flots, et une détermination à dominer la raquette orpheline de Jarrett Allen.

Dans le dernier quart, l’Italo-américain est encore plus fort et brille avec 16 points, dont des tirs derrière l’arc bien clutchs pour rester dans le coup. Parfois critiqué pour son adresse de loin dans la série (31% avant ce soir), Banchero a cette fois-ci fait parler la poudre en envoyant un 4/7 très propre.

Paolo Banchero hits his 5th triple for 32 PTS 🔥

Magic-Cavs coming down to the wire on NBA TV! pic.twitter.com/izjZbE5KPL

— NBA (@NBA) May 1, 2024

Au global, il termine à 14/24 au tir, en plus de ses 8 rebonds et 4 passes. Paolo Banchero a finalement inscrit 39 pions grâce à une ultime bombinette presque au buzzer, un total qui n’avait pas été atteint par un joueur du Magic en Playoffs depuis… Dwight Howard en 2011. Les highlights complets sont à retrouver ci-dessous, une performance rare pour un sophomore de 21 ans. Oui, on le rappelle, Banchero est né en 2002.

Paolo Banchero vs Cleveland Cavaliers

39 PTS

8 REB

4 AST

4 3P

Gave it his all. 😿 pic.twitter.com/S3IWk355T0

— A Walking Highlight (@11AWH) May 1, 2024

Le Magic a perdu le match clé, mais peut toujours espérer survivre en remportant le match 6 chez eux dans quelques jours. Après deux belles victoires en Floride, l’espoir est toujours permis.