Principaux concurrents pour le trophée de Rookie of The Year, Paolo Banchero et Bennedict Mathurin s’affrontaient cette nuit pour la première fois. À l’issue d’une belle bataille, c’est le Magic qui est reparti vainqueur (126-120).

D’un côté, des Pacers qui n’ont pas renoncé au top 6 de l’Est malgré de nombreuses blessures, à commencer par celle de Tyrese Haliburton. De l’autre, un Magic qui ne joue… rien, mais semble déterminer à montrer que no Wemby, no problem. Au milieu, deux rookies sensations. Ça donne au final un match serré, et une belle confrontation entre Paolo Banchero et Bennedict Mathurin. Même si le titre de Rookie of the Year semble aujourd’hui promis à l’ancien Dukie, les deux joueurs ont tout de même livré une belle bataille.

L’Italo-Américain ? Il a inscrit 23 points pour donner la victoire aux siens. Banchero démontre déjà une belle aptitude à se jouer des défenses NBA, avec encore 9 lancers-francs rentrés cette nuit, sur 10 tentatives sur la ligne. Histoire de montrer que la franchise floridienne sait entourer son héros, le numéro 1 de la Draft 2022 a bien été aidé par ses coéquipiers. Wendell Carter Jr. a fait un gros chantier dans la raquette (18 points, 10 rebonds) tandis que Stephen Curry s’est pointé à Orlando déguisé en Gary Harris (6/6 derrière l’arc, 22 pions pour l’ancien Nugget).

The steal and the slam. Paolo Banchero getting it done on both ends 💪 WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/PFNO9e5Cug — NBA (@NBA) January 26, 2023

Bennedict Mathurin, de son côté, tout rookie et sixième homme soit-il, a semblé ne voir aucun inconvénient à endosser le rôle de suppléant de Tyrese Haliburton. Le Canadien a également fini meilleur scoreur de son équipe avec 26 points, devant les 22 et 21 points des OG Myles Turner et Buddy Hield. Du haut de ses 20 ans, le Montréalais ne semble pas effrayé par les responsabilités, et continue de montrer que l’avenir des Fermiers passera en partie par lui. En tant que leader du banc aujourd’hui, plus à l’avenir si affinités ?

3 REB pic.twitter.com/obN4a4PRVk — Indiana Pacers (@Pacers) January 26, 2023

Le premier affrontement entre les deux rookies fût donc prometteur. On ne peut à présent que leur souhaiter une carrière à la hauteur de leurs débuts, et que ce duel soit le premier d’une belle et longue série. Paolo Banchero contre Bennedict Mathurin, bientôt un main event en NBA ?