En déplacement cette nuit à New Orleans, les Minnesota Timberwolves, toujours privés de Karl-Anthony Towns, s’en sont – une fois de plus – remis à Anthony Edwards pour l’emporter. Ant-Man a inscrit 37 points sur la tête des Pelicans pour empocher un succès à l’extérieur (111-102).

Chaque jour qui passe, la question se pose un peu plus dans le Minnesota : Anthony Edwards est-il déjà le shérif en ville ? Karl-Anthony Towns est à l’infirmerie depuis fin novembre et, cette nuit, ANT a apporté un nouvel élément de réponse à cette question. Ou plutôt 37. 37, comme le nombre de points marqués par le numéro de 1 de la Draft 2020 cette nuit face aux joueurs de Willie Green, qui n’ont rien pu faire malgré le retour au jeu de Brandon Ingram.

Three straight 30 PT games for Ant 😤 37 PTS / 6 REB / 5 AST pic.twitter.com/BY4SoaC75o — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 26, 2023

Portés par le scoring et les qualités athlétiques de leur arrière, les Loups ont aujourd’hui un bilan à l’équilibre et sont plus que jamais présents dans la lutte pour le play-in tournament. Pour sa troisième saison en NBA, l’ancien de l’Université de Géorgie s’affirme de plus en plus, après un début d’exercice délicat, comme un leader pour les siens, capable d’emmener son équipe derrière lui grâce à ses performances monstrueuses et en train de devenir, le plus important, constantes.

Aux côtés d’Edwards, D’Angelo Russell (19 points) et Rudy Gobert (17 points, 12 rebonds) se sont également régalés la nuit passée. Le chef de la meute des Loups du Minnesota n’a pas oublié les copains dans son chef d’œuvre individuel. Cette fois, pas d’Alperen Sengun ou de Yuta Watanabe à qui donner des cauchemars pour l’éternité mais tout de même une belle copie globale pour embellir sa soirée !

Face à la forme de cette fourmi là, on ne peut que se demander comment se passera la suite pour les Wolves, et notamment le retour de KAT. Futur casse-tête sportif à venir, ou prise de pouvoir définitive de l’arrière à Minneapolis ?