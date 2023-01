Près d’un mois et demi après sa blessure au pied, Anthony Davis a pu signer son retour cette nuit face aux Spurs. Un comeback réussi pour l’intérieur qui claque une belle perf et avec la victoire en prime.

20 matchs manqués, près de 40 jours d’absence, voilà ce qu’ont dû attendre les fans des Lakers avant de revoir Anthony Davis en tenue. La délivrance est enfin arrivée cette nuit avec un duel au Staples Center face aux Spurs. Un adversaire adéquat pour relancer en douceur l’intérieur. Darvin Ham avait d’ailleurs joué la prudence avec son joueur, décidant de le lancer avec les remplaçants et limitant son temps de jeu. Il aura donc fallu quelques minutes pour voir le monosourcil le plus connu de L.A. faire son apparition sur le parquet (avec le nouvel arrivant Rui Hachimura), ovation du public évidemment.

On pouvait s’attendre à un peu de rouille pour l’ailier-fort mais il aura finalement vite repris ses marques au sein du groupe malgré une petite frayeur à la cheville en court de match. En 26 minutes, il claque 21 points, 12 rebonds mais aussi 4 contres et on retiendra son impact des deux côtés du terrain pour aider les Lakers à l’emporter face aux Spurs. Les protégés de Gregg Popovich se sont bien accrochés pendant trois quart-temps avant que les Angelinos ne serrent la vis dans le dernier quart pour finalement l’emporter sans trop de stress. LeBron James aura fait son match malgré de la maladresse (20 points, 11 passes, 9 rebonds). Très bons débuts pour la recrue Hachimura qui a cherché un peu ses repères mais qui est monté en puissance au fil du match, finissant avec 12 points et 6 rebonds et le meilleur +/- de son équipe (+17). De bon augure pour la suite.

Anthony Davis est de retour avec les Lakers et ça ne pouvait pas mieux tomber alors que les Angelinos s’apprêtent à débuter un road trip qui les emmène dès ce samedi du côté de… Boston.