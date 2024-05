Superbe match entre les Cavs et le Magic à l’occasion de ce Game 5 à Cleveland. Superbe match mais qui n’aura finalement eu qu’un seul défaut : d’avoir eu lieu en même temps que le Game 5 entre les Knicks et les Sixers.

Après deux victoires de Cleveland en entame de série, avec un Magic cracra et inoffensif, Orlando avait bien réagi en collant deux roustes aux Cavs. Pour ce match 5 ? Merci les potes, on a enfin eu droit à un match serré et entrainant, attention, ce récap est déjà bientôt terminé.

Un premier quart équilibré, ce sera le cas pour les quatre, et un homme qui explose dans cet Acte 5, Scène 1 : Darius Garland. 17 points pour le DG de la boîte, à 6/8 au tir et avec une activité de crackhead, Darius a plus scoré en 12 minutes que dans n’importe lequel des quatre premiers matchs de la série. Sur la dernière possession Tristan Thompson prend un turnaround jumpshot, puis Mo Wagner envoie une chiasse de passe qui termine dans les mains de Caris LeVert qui score au buzzer. L’histoire ne dit pas si j’ai vomi devant cette action mais cette phrase est un indice.

Attention, ce récap est déjà bientôt terminé.

Au quatrième quart (…), Paolo Banchero s’est chauffé depuis un moment, à peu près depuis que Darius Garland a refroidi, et l’américano-italiano-cequilveut est à deux doigts de jouer un mauvais tour aux locaux. Il faudra finalement trois uppercuts d’Evan Mobley, deux dunks et un dernier contre ultra-clutch sur Franz Wagner, pour que le public de la Rocket Mortgage Fieldhouse respire enfin, et pour que les Cavs aille chercher ce Game 5, à la force du poignet.

Les Cavs mènent 3-2 et le Magic a bien failli faire péter un vrai tremblement de terre dans l’Ohio. Rendez-vous vendredi soir, la rumeur indique qu’Orlando a bien envie de forcer un Game 7.