Série aussi excitante qu’originale, ce Cavs – Knicks a également inspiré nos plumes et nous a poussé à se tester à l’exercice du pronostic. Et l’équipe de rédac tire plutôt dans le même sens, sauf un petit jeune qui rédige ses paragraphes sous Suze.

GIOVANNI

BING BONG… oui mais non. Très belle saison des Knicks, très bien, solide, tout du long ou presque, mais pour cette série tout me semble très en faveur des jeunes Cavs. New York ça défend mais Cleveland ça défend FORT, New York c’est parfois affolant en attaque (Jalen Brunson) mais Cleveland c’est très souvent injouable en attaque (Donovan Mitchell). Ah oui, les Cavs possèdent en Darius Garland et Evan Mobley l’un des one-two punchs les plus excitants de la NBA du futur (et du présent !), ce qui, jusqu’à preuve du contraire, ne concerne ni Quentin Grimes ni Obi Toppin. Tous ces jeunes Knicks qui auront d’ailleurs leur mot à dire, mais avec l’incertitude qui plane autour de l’état de la cheville de Julius Randle et un écart de niveau trop grand selon moi, seul la ferveur du Madison pourra offrir à NYC une victoire en début de série, en tout cas on leur souhaite comme dirait l’autre. Cavs 4, Knicks 1.

NICO

Oh la belle série de premier tour. Cleveland qui retrouve les Playoffs pour la première fois depuis LeBron, New York qui est de retour sur la grande scène après le flop de l’an passé, ça promet des étincelles. Mais dans cette confrontation #4 versus #5, je vois les Cavaliers un petit cran au-dessus. Pourquoi ? Pour leur défense, la meilleure de la NBA. Parce que Donovan Mitchell aussi, qui pourrait bien maltraiter les fans des Knicks alors qu’il aurait pu jouer pour eux cette année. Et puis parce que l’état de santé de Julius Randle pose question, lui qui est touché à la cheville. Attention, les Knicks de Jalen Brunson seront chiants à jouer pour Cleveland, mais pour moi ça se termine en 6 en faveur des Cavs. Cavaliers 4, Knicks 2.

ARTHUR

Narnia 1. Chaque équipe va tenter de rassembler ses forces avant la tempête. Il faut tout optimiser. De quel côté sera Aslan (Julius Randle) ? La guerre se prépare. Et comme dans chaque film épique, il y a toujours un petit gars que l’on sous-estime. Celui qui va anormalement esquiver la pluie de flèches : « Mouai, pas super réaliste ». Jalen Brunson. Arrivé sous le feu des railleries quant à la teneur de son contrat – forte en dollars – l’ancien des Mavericks a passé un cap. De là à sortir Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland et toute la troupe de l’Ohio ? Parfaitement. Magnifique upset des Knicks pour signer leur grand retour au second tour. Brunson décoré. R.J. Barrett en couverture du Time. Spike Lee coupable d’un gnon dans la tronche de Ricky Rubio. Tony Parker qui prend la défense du réalisateur : « On le condamne parce que je rentre au Hall of Fame ». Oui Tony, bien sûr. Knicks 4, Cavs 2.

NICO V.

La série la plus intéressante de ce premier tour, assurément. Deux groupes qui savent jouer proprement, qui ont des ambitions. Comme pour le Nets – Sixers, cette série va se jouer sur plusieurs points. Julius Randle : absent, présent partiellement, présent à fond ? Pour aller titiller un Evan Mobley déjà en course pour le trophée de défenseur de l’année dans sa deuxième saison NBA, la présence du géant de New York sera obligatoire. Deuxième point : Jalen Brunson. Est-ce que ce dernier, aussi bon qu’il soit ces derniers mois, pourra se défaire du tandem Darius Garland – Donovan Mitchell en première ligne défensive ? Je ne crois pas, et cela provoquera une défaite aussi frustrante que lourde. Cavs 4, Knicks 2.

ALEX

Le destin fait bien les choses avec des retrouvailles entre Donovan Mitchell et l’équipe qu’il était prêt de rejoindre l’été dernier : les Knicks. New York avait refusé de faire all-in pour récupérer le All-Star, du coup Spida risque de tourner en 45/6/6 sur toute la série, avec mention spéciale sur les matchs au Garden. La série s’annonce assez folle avec Big Apple qui va fêter ce retour en Playoffs comme il se doit mais malgré tout, je vois Cleveland l’emporter pour plusieurs raisons. La solidité défensive des mecs de l’Ohio, la capacité de répondre aux flambées de leur adversaire, peut-être même plus de talents purs au sein du groupe, sans oublier qu’on sait toujours pas quand Julius Randle reviendra et dans quel état il reviendra. Cavs 4, Knicks 2.

CLEMENT

Une série très prisée par les longues barbes, les Timberland et les chemises à carreaux. L’équipe de Donovan Mitchell face à la presqu’équipe de Donovan Mitchell. Deux styles plutôt différents mais pas si opposés que ça. Donovan Mitchell voudra faire regretter aux Knicks le fait qu’ils n’aient pas misé sur lui, mais en face, Jalen Brunson voudra prouver qu’il méritait de faire partie des étoiles cette saison et continuera d’être ultra clutch. Il le faudra en sachant que Julius Randle devrait manquer une partie de la série. Toutefois, les Knicks ont prouvé qu’ils avaient de la ressource et que chacun se mettait au diapason, mais les Cavs semblent plus complets, mieux armés et surtout revanchards par rapport à l’année dernière où ils ont été laissés sur le carreau par Atlanta, qui décidément aime ce rôle de coupeur de têtes. Une série en 6 avec les Cavs qui avancent et New York qui sort avec les honneurs. Cavaliers 4, Knicks 2.

AUGUSTE

Série très intéressante car sûrement une des plus imprévisibles de l’Est. Ce Cavs – Knicks tourne autour d’une franchise que l’on attendait à ce niveau après le raté de 2022 (merci les blessures et Trae Young). L’ajout de Donovan Mitchell est une réussite absolue, lui qui devait signer chez… les Knicks à la base. Cleveland a la meilleure défense de la Ligue selon les ratings. Et visuellement, seuls les Bucks et les Grizzlies nous donnent cette impression de verrou incassable. Côté Knicks, Jalen Brunson continue de s’améliorer. Déjà lieutenant de Luka Doncic dans l’épopée des Mavs en finale de conf en 2022, il porte cette équipe de New-York à bras le corps. Malheureusement pour lui, son partenaire Julius Randle ne jouera pas ou pas à fond cette série. Un trop lourd handicap qui conduit les Cavs à la victoire. Cavaliers 4, Knicks 2.

EDGAR

La jeune garde des Cavs aura fort à faire face à une franchise des Knicks qui retrouve de la superbe années après années. Mais face à un Donovan Mitchell à son meilleur niveau et une défense de fer icarnée par Mobley, les Knicks seront trop justes pour passer ce tour. La blessure de Julius Randle au pire des moments joue clairement en leur défaveur et son absence sera trop préjudiciable. Jalen Brunson se débattra, certes mais n’évitera pas une sortie preméturée pour New York. Bien essayé les Knicks mais il faudra repasser. Cavs 4, Knicks 2