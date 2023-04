Il est là. Le boss. Le patron. Le champion de la saison 2022-23 de TTFL. Au terme d’une lutte sans merci, baptnal des StarSeekers remporte le titre de meilleur joueur TrashTalk Fantasy League de cette saison régulière. Et comme en plus son équipe va chercher la seconde place également, on peut dire que l’année est plutôt réussie en TTFL. Chapeau bas monsieur.

Salut baptnal. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL de la saison, le boss ultime du jeu. Tes premières impressions ?

Salut ! Merci beaucoup je t’avoue ne pas avoir encore trop réalisé l’ampleur de l’exploit. C’était impensable en début d’année d’imaginer tel scénario. Je suis super content !

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Oui bien-sûr. Donc je suis Baptiste, « baptnal » en TTFL et je viens d’Aix-en-Provence. J’ai 29 ans et je serai diététicien dans quelques mois.

Sinon, basketteur depuis plus de 20 ans et je suis la NBA depuis pas mal de temps aussi. Je dirais milieu des années 2000 j’étais un gros fan de Gilbert (Arenas) et des tomars de Josh Smith. Quelle époque.

Je joue à la TTFL depuis 5 ans et j’ai rejoint les Starseekers dès la première année. En février 2019 précisément. Niveau résultats j’étais assez constant, entre la 1000ème et 5000ème places. Donc pas terrible mais pas catastrophique non plus. J’ai fait un joli top 1000 l’année dernière mais je me souviens avoir été déçu. Il y avait moyen de faire mieux. Malgré tout j’observais une certaine progression.

Je vois que tu joues aussi en équipe, et que ça marche pas trop mal non plus de ce point de vue là avec une seconde place pour les StarSeekers. Tu peux nous parler un peu de l’équipe ?

Il y a vraiment beaucoup de choses à dire… Disons que tous les éléments sont réunis pour que ça marche. Il y a beaucoup de communications entre nous. Chacun apporte sa personnalité, sa vision du jeu, sa manière de réfléchir, sa stratégie. Et tout ceci nous permet d’avoir le maximum de données à disposition pour faire son choix de pick. Il y aussi beaucoup de bienveillance, de respect, de débats. Si l’un des membres n’est pas dispo pour switcher de pick un soir, tu peux être sûr qu’il y en aura 2 ou 3 de présents pour le faire à sa place.

On a réussi créer une réelle émulation, c’est pour cela qu’on progresse d’année en année. Chacun à sa place dans cette équipe. Cette saison ça a fonctionné pour moi mais les 9 autres membres ont aussi le niveau pour gagner l’individuel c’est certain. La preuve AirBair, rhnyrtye, Boboxy et Scred ne sont pas très loin derrière moi !

Autre caractéristique de notre équipe c’est l’esprit de compétition, notre ambition. On veut gagner le plus possible et ça, ça me plait !

Il faut rendre aussi hommage à notre super captain bendhi. Tout ça part de lui. Il est ultra-présent pour l’équipe et est grandement responsable de sa réussite. D’ailleurs, je prévoyais de faire une pause TTFL cette année pour me consacrer aux études. Il m’a convaincu de continuer et au final j’ai réussi à allier les deux. Plutôt bon move de sa part n’est-ce-pas 😉.

Maintenant que les Playoffs arrivent, quels sont tes objectifs ? Gagner encore un individuel ? Remporter la ligue 1 avec StarSeekers ?

Mon objectif principal c’est de remporter la ligue 1 par équipe, comme il y a deux ans. On a envie de ponctuer cette saison all-time par un titre collectif.

Quels ont été les grands moments de ta saison ? Tu as cru au titre rapidement ?

J’ai passé mon meilleur petit-dèj le lendemain de la perf de Lillard à 105. J’avais intégré le top 10 ce jour-là. Mais mon meilleur move c’était de switch Curry pour DeRozan le jour il a fait 90 juste avant la fermeture des decks. Je suis passé de la 8ème à la première place. Je me souviens être allé sur l’appli et voir le « 1 ». Je me suis dit « non attends je suis vraiment en tête là ? ».

Autre moment incroyable, c’était durant le dernier mois de compétition. Par deux fois les deux autres places du podium étaient occupées par rhnyrtye et Airbair. Un podium full Starseeker !

J’ai commencé à croire au titre quand j’ai intégré le top 10 juste après le all-star game. Et encore tu avais Harden02 qui avait facile une centaine de points d’avance sur tout le monde. Il me paraissait inatteignable. Il a vraiment fait une super saison.

Mais voilà, on le sait, la TTFL est impitoyable. Tout peut aller très vite. Quand le 90 de DeRozan m’a permis d’être tout en haut à 3 semaines de la fin, là j’y ai cru.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes qui t’ont fait douter ?

Oui lors de la dernière semaine, j’ai enchainé le LeBron à 15 et le Jokic à 24 et j’ai vu mon avance fondre dangereusement. J’ai 33 points d’avance sur Fla7h le dernier soir. J’ai Edwards, il a AD… Au final les deux font 36. Ouf.

Mis à part ça je n’ai pas fait de grosse carotte cette année. Je suis très fier de ça d’ailleurs. C’est essentiel si tu veux aller très haut dans le classement. Eviter les 0, les blessures en début de match etc. Mon plus mauvais score c’est 15 cette année et j’ai fait moins de 20 points seulement 11 fois.

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Oui bien-sûr. Un grand bravo à tous les joueuses et joueurs qui ont pick du début à la fin. En soi, c’est déjà pas mal. C’est un marathon comme dirait Alex. Et je pense aux personnes du top 10/top 20 avec qui on a livré une sacrée bataille jusqu’à la fin, c’était passionnant.

En ce qui concerne les conseils je dirais :

Intégrer une équipe, ça me parait essentiel (et c’est plus fun).

Jouer avec un ou une pote avec qui vous pouvez communiquer quasi-quotidiennement. D’ailleurs, avec rhnyrtye des Starseekers, qui est un super ami dans la vie et qui a fini top 10, on parle souvent TTFL autour d’une bière à Aix. Petit rituel ma foi très appréciable et qui a porté ses fruits !

Je dirais aussi de pick les gars les plus prolifiques comme Embiid ou Giannis dès qu’ils reviennent dans le deck, qu’importe la match-up. Le but étant de pas se faire piéger par des blessures par exemple.

Privilégier les joueurs propres au shoot.

Ceux qui tirent beaucoup de lancers.

Analyser les match-up.

Les formes du moment aussi c’est hyper important.

Prendre des risques (mesurés) lorsqu’un Sengun ou Claxton fait 35 minimum depuis deux semaines le soir où ils rencontrent la raquette des Pistons. Il faut se faire confiance en fait.

Et puis, évidemment, il y a une part de chance.

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On te souhaite le meilleur.

Ce fut un plaisir. Merci à toi 😊