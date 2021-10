TrashTalk Fantasy League – Milwaukee Bucks : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Bucks !

#Les bons plans annoncés

On ne va pas y aller par quatre chemins, les Bucks proposeront de nouveau cette saison un trio monstre, emmené par un MVP des Finales peut-être bien dans son prime. Giannis Antetokounmpo pour ne pas le nommer, c’est le genre de mec qui vous déçoit quand il ne fait que 45, c’est le genre de mec capable de vous offrir un 85 trois fois dans la saison. Garantie sans dommages à moins d’être le mec le moins chanceux au monde, et à ses côtés on retrouvera une nouvelle fois les deux grognards champions NBA et olympiques : Khris Middleton et Jrue Holiday. Le premier a prouvé à maintes reprises que planter 40 pions ne lui faisait pas peur et sait aussi griser toutes les cases d’un boxscore, le second possède un 25/12/12 dans sa besace tous les soirs ou presque, et les deux présentent en tout cas une belle opportunité secondaire en cas d’impossibilité de pick Giannis. Pour le reste ? Gardez un oeil sur les DiVincenzo, Bobby Portis ou Brook Lopez, notamment en cas d’absence de l’un des membres du Big Three.

#Les carottes redoutées

Tout ce dont les initiales ne sont ni GA, ni KM, ni JH. Parmi ces trois-là d’ailleurs, seul Giannis vous offre la garantie d’un score de maboule TOUS les soirs, alors que Khris et Jrue peuvent passer au travers de temps en temps et ce n’est pas pour nous rassurer. Jrue Holiday notamment, le meneur étant ce genre de joueur capable de faire gagner son équipe malgré un 3/17 au tir. Et dans ces cas-là, difficile de s’extasier sur un gros money time de Jrue s’il vous offre un magnifique 12 des familles en TTFL.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Giannis Antetokounmpo : 48,2 points

Khris Middleton : 31,5 points

Jrue Holiday : 28,8 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Bucks. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.