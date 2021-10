TrashTalk Fantasy League – Golden State Warriors : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Warriors !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Miam-miam, à table. Peut-être est-ce simplement l’odeur du retour de Klay Thompson qui nous fait nous pourlécher les babines, mais le roster 2021-22 des Dubs nous donne des envies de top pick. Avec Stephen Curry évidemment, qui continuera de claquer des matchs à 45 pions jusqu’à ce que mort s’en suive, mais avec Klay également, sur qui il faudra néanmoins miser le bon soir (voir plus bas). Avec un trio reconstitué Draymond Green pourrait également représenter une belle manière d’aller chercher la trentaine de points TTFL sans sourciller, alors que Andrew Wiggins nous offrira sans doute un début de saison en boulet de canon avant de… voir paragraphe suivant. On gardera également un oeil sur la jeunesse locale (James Wiseman voire Jordan Poole voire Jonathan Kuminga voire Moses Moody) mais dîtes-vous déjà qu’avec un peu de bon sens (Curry) et une dose de chance (Klay) c’est une demi-douzaine de top picks que les Warriors pourraient vous offrir cette saison.

#Les carottes redoutées

Attention car la hype californienne peut très vite se transformer en seum de belge. Peu de doutes sur les perfs à venir de Steph Curry mais en ce qui concerne les autres aaaaatention à ne pas aller trop vite. On pense à Klay Thompson à qui il faudra quelques matchs pour se remettre dans le bain, tout en vous rappelant que Klay n’est pas « foncièrement » un joueur de TTFL mais plus un pyromane ponctuel, tournant à 18 points de moyenne tout en plantant 40 pions une fois toutes les quatre semaines. On pense à Draymond Green, qui sera bien souvent élu homme du match grâce à une ligne de stats du genre 8/8/9, et on pense enfin à ce diable de Wiggins, meilleur joueur de l’histoire des mois de décembre mais pas dans le Top 1000 au printemps. Pour les autres ? On ne parle pas de carottes car vous l’aurez cherché, et si vous voulez jouer avec le diable on vous regarde mais de loin.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Stephen Curry : 43,6 points

Andrew Wiggins : 25,5 points

Draymond Green : 21,8 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Warriors. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.